NINA ĐOGANI POKAZALA NOVI NOS NAKON OPERACIJE U TURSKOJ: Otečena, ali mogu da jedem napokon! (FOTO)

Foto: Instagram.com

Ćerka pevačice Anabele Atijas, Nina Đogani operisala je nos u Turskoj, a sada se oglasila i pokazala kako izgleda nakon intervencije.

Nina Đogani preko nosa je imala zavoj, a žalila se i da je natečena.

- Izgledam top, s obzirom na to koliko sam natekla - poručila je.

Prethodni stori na Instagramu odnosio se na to da je danas uspela da jede.

- Prvi dan da mogu da jedem kao čovek.

Gagi: "Nina je talenat za sport"

Inače, o Nini je pričao nedavno za medije i njen otac Gagi Đogani, koji je naslednicu hvalio u svakom smislu.

- Nina ima talenat, ume da peva, da igra, mi smo bili tu da je podržimo. Sve sportove je probala, ali se nije našla. Pustili smo da sebe pronađe u nečemu. Ozbiljno trenira u teretani - rekao nam je denser jednom prilikom za medije.

Ćerka pevačice Anabele Atijas inače, radi u fitnes centru pevačice Mije Borisavljević.

