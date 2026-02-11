USPEŠNO SE ONA NOSI SA SVIME: Milan Mitrović pozvao Milicu Todorović, pa otkrio kako se pevačica sad oseća (FOTO)

Otkrio nove detalje o novopečenoj mami.

Pevač Milan Mitrović otvoreno je govorio o svojoj koleginici Milici Todorović navodeći da ju je pozvao, čim se porodila. Kako je naveo, pevačica je srećna i zadovoljna uprkos svemu.

- Čuli smo se, čestitao sam joj. Drago mi je da je sve dobro prošlo i da su srećni i zadovoljni. Želim im zaista da uživaju u najlepšem daru života - rekao je on, a onda otkrio da li poznaje oca njenog deteta:

- Ne poznajem njenog partnera, nismo imali nikakav kontakt. Sa Milicom sam prijatelj 15 godina, ona se dobro nosi sa svime. Ne bih ulazio u privatne detalje, bitno mi je da je srećna i zadovoljna. Sigurna sam da je to ne remeti mnogo i da joj je ljubav koju ima dovoljna da sve to prevaziđe. Ljubav mora da pobedi na kraju, ovakva ili onakva, ljubav uvek pobeđuje - rekao je on.

Autor: M.K.