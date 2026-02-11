Bane Krstić iz Garavog sokaka se treći put oženio u 63. godini: U ovim godinama se ljubav drugačije pokazuje (VIDEO)

Čuveni muzički sastav "Garavi sokak" održaće 7. marta koncert za pamćenje u Teatru "Odeon" u Beogradu, a frontmen Bane Krstić ne krije koliko je ushićen zbog zakazanog druženja sa beogradskom publikom među kojom, priznaje, pretežno očekuje dame.

Bane Krstić najavio je koncert "Garavog sokaka" u Teatru "Odeon", gde će na oduševljenje publike uživo izvesti svoje najveće hitove, a u razgovoru za Pink.rs govorio je i o privatnom životu, te je potvrdio da se nedavno oženio treći put.

- Jeste, istina je, oženio sam se treći put... Treća sreća! Ne bih upoređivao, ljubavi ne mogu da se upoređuju. Pre nego što sam se oženio treći put našao sam se u situaciji da se opredeljujem da li meni treba brak sad, u ovim godinama... - priznao je Bane, a potom objasnio:

- Smatram da ljubav nema veze sa godinama, to nije floskula. Ljubav ima razna agregatna stanja. Ako ima svoj oblik, za ljude od 20-30 godina ima čitav spektar načina kako se ona manifestuje, pokazuje... A ljudi u nekim godinama to pokazuju drugačije. Postoji uvek način da se ljubav pokaže i da se ljubav praktikuje na adekvatan način. Ljubav je pripadajuća čoveku i ženi.

Na pitanje ima li ljubavi bez bola rekao je:

- Pravo da vam kaže, teško. Onaj ko to očekuje, on je idealista. Zrelost je kada shvatite da mora da se dogodi... Život nosi dane i nosi noći, nosi jutra i večeri, nosi nekome jutra, a nekome noć. Ljubav, ako je iskrena, ona je stvarna. Ako je stvarna, onda je životna i ne može da bude lišena nekad, povremeno i bola - objasnio je Krstić, a potom progovorio o svom iskustvu.

- U mom slučaju, ja sam u svojim ljubavima imao i boli i sreće. Mogu da kažem da je dominirala sreća, uvek je bio veći korpus sreće od bola, ali taj bol mi je pomogao u stvaralaštvu. Nikada ne bih napisao pesmu "Ko te ima taj te nema" da se jednog momenta nisam našao u jednoj bolnoj situaciji koja je bila privatno bolna i društveno bolna. Bio sam društveno izložen jednoj kleveti, a privatno sam imao tešku situaciju... Praktično, to je jedan osećaj koji možete da rešite na dva načina - ili ćete otići u kafanu da pijete ili ćete uzeti olovku da počnete da pišete pesme. Tada sam tu pesmu napisao, uspeo sam da bol konstruktivno artikulišem i da se sutra osećam pozitivno, da kažem:"Pa, dobro, to je život, takav je život". Ko očekuje život bez bola, nije realan. Ako život nije bolan, nije realno - priznao je Bane.

Autor: D .T.