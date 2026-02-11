Bolna priča Aleksandre Kovač o neostvarenom snu: Sećam se pogleda mog oca i tuge u očima...

Aleksandra Kovač objavila je dirljiv post na Instagramu u kojem je priznala kako joj je propao san koji je imala - da ide na čuveni "Berkli".

Ona je uz pismo iz 1992. u kojem je pisalo da je primljena na pomenuti koledž objasnila zbog čega na kraju nije otišla u Ameriku i školovala se tamo gde je želela.

Razlog je taj što nisu imali dovoljno novca.

- 4. novembra 1992. godine, mesec dana nakon mog 20. rođendana, sedela sam u vozu od Madrida do Barselone. Imala sam san. Upisaću "Berklee college of music". Te godine sam upisala "Royal conservatorio de musica" u Madridu, ali sve moje nade su bile usmerene ka Americi. Bez znanja roditelja, prijavila sam se na Berklee evropsku audiciju, bukirala sobu u malom hostel u Barseloni i kupila kartu za voz, sve od svoje ušteđevine (leto pre toga sam bila klavijaturista benda Locomia na njihovoj letnjoj turneji po Španiji) - počela je Aleksandra.

- Par meseci kasnije, stiglo je pismo da sam primijena na Berklee, na odsek pevanja i da mi je dodeljena stipendija u iznosu od 3.000 dolara. Sećam se dobro tog trenutka. Znala sam da moj život može da se promeni iz korena ako odem na Berklee. Ali... Bilo je potrebno jos 7.000 dolara za tuition fee i još dosta novca za smeštaj i život u Americi - nastavila je.

- Sećam se pogleda mog oca i tuge u njegovim očima jer zna da ne može da mi obezbedi takvu finansijsku podršku. Tada smo živeli u Madridu, tata je izdržavao nas petoro i radio sve što je mogao kako bi ostali u Madridu. Ali ovo je bilo van njegove moći. Teško mi je kada se setim mojih uplakanih noći, pokušaja da pronađem neko rešenje, i očaja mojih roditelja - iskreno je priznala Aleksnadra.

- Ali, ta mada žena puna nadanja, muzike i snova, sledeće godine je svirala turneju po Velikoj Britaniji i nikada nije prestala da sanja. I nikada neće - zaključila je.

Autor: D. T.