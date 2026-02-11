AKTUELNO

Domaći

Daniel je pre nekoliko dana otet, a sada se u jeku skandala obratio Milici Todorović: Poruka zbog koje gori sve!

Foto: TV Pink Printscreen, Instagram.com

Milica Todorović se porodila pre nekoliko dana, a sinoć je objavila prvu fotorgafiju sa naslednikom.

Fotka na kojoj se vidi kako je mali Bogdan uhvatio Milicu za prst raznežila je ceo Instagram, te prikupila niz komentara. Među onima koji su se oglasili na iznenađenje mnogih se našao i pevač Daniel Kajmakoski koji je pre samo nekoliko dana proživeo pravu dramu kada je otet u centru Beograda.

- Ništa lepše od ovoga. Slava Bogu. Dobro nam došao, Bogdane - napisao je Daniel.

Podsetimo, makedonski pevač Daniel Kajmakoski je otet u centru Beograda i za njegov otkup se tražilo 20.000 evra. Dva otmičara su ga ugurala u automobil uz pretnju smrću i pokušala da iznude novac.

OVO SU DVA PRAVCA ISTRAGE U SLUČAJU OTMICE DANIELA KAJMAKOSKOG! Proverava se da li je pevač 'tipovan' ili je nasumično

Napadači su delovali munjevito, a čim je Kajmakoski prišao svom vozilu, prislonili su mu pištolj na glavu i naredili mu da uđe u automobil.

Pod stalnom pretnjom oružjem napadači su pevača vezali i krenuli u divlju vožnju ka izlazu iz grada.

Autor: D. T.

#Daniel Kajmakoski

#Milica Todorović

