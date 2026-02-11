AKTUELNO

Odlučila sam da potražim stručnu pomoć! Milica Todorović priznanjem posle teškog perioda uzburkala javnost: Svima može da se desi

Milica Todorović postala je majka dečaka po imenu Bogdan. Pevačica, nažalost, nije mogla da u potpunosti uživa u prvim danima sa svojim naslednikom, s obzirom da se digla ogromna prašina oko oca njenog deteta, a onda je i njegova supruga dala intervju koji je napravio opšti haos u medijima i u javnosti.

Pevačica se o svemu ovome oglasila dva puta, gde je istakla da svako ima svoju stranu priče i da će doći vreme kada će ona govoriti o čitavoj situaciji, i da nije baš sve tako kako je predstavljeno. Samo nekoliko godina ranije iza sebe  je ostavila težak period zbog kojeg je, kako je ranije istakla morala da potraži stručnu pomoć.

Pevačica, se susrela sa sindromom "burnout", zbog čega nije želela da se pojavljuje u javnosti i sve joj je smetalo. Ona je zbog tog stanja odlučila da potraži stručnu pomoć, tada.

- Hvala Bogu, to je sada iza mene i ne želim ni da se sećam tih dana jer sam bila baš loše... Sve me je umaralo, i ljudi, i muzika... Ali odlučila sam da potražim pomoć. Smatram da je važno govoriti o mentalnom zdravlju, zato sam svoj problem ispričala javno, jer je to ljudima i dalje tabu tema. To svima nama može da se desi i zaista bih savetovala sve da se, ako se ne osećaju dobro, obrate psihoterapeutu, psihijatru, bilo kome, samo da se ne bi desilo ubistvo, samoubistvo ili da se ne odaju porocima - pričala je ona.

