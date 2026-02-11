Minu Kostić su zbog 500 evra jurili po gradu, tražili su gde živi: Sandra Rešić brutalno o koleginici

Pevačica Sandra Rešić rešila je da stavi tačku na priču da je od kolege Borisa Stjepanovića "preuzela" priču o nestanku 500 evra koje su navodno od nje uzeti sa tezge na kojoj su bili, te je objasnila da je sve okrenuto kako ne treba u priči.

Naime, kako je pojasnila, Minu Kostić su tražili zbog sumnje da je odnela novac, kao i da nikome ništa nije otela, jer se pojavila samo da otpeva blok pesama, a da su tu bile i kolege koje upravo nju optužuju za sve, pa je otkrila o čemu se zapravo radi.

- Bila sam na nastupima u Beču, pre toga u Americi, dobila sam pored tih ljubičastih koje pominješ i zlatne minđuše na poklon. Sutradan sam dobila zlatan prsten, a u poslednje vreme ima bakšiša, ali je više u zlatu, što mi se sviđa naravno! Jesam malo sa vremenom bila u škripcu, ali dobro, uspela sam sve da stignem. Nisam stala do vikenda sada bukvalno kada je posao u pitanju - rekla je iskreno Sandra Rešić.

Ona je potom ispričala šta je istina kada je čuvena priča oko krađe 500 eura u pitanju, odnosno, nakon što je njen kolega Boris Stjepanović izašao sa pričom da je sve prisvojila, a u centru skandala našla se i Mina Kostić.

Sandra tvrdi da je obezbeđenje videlo šta se desilo na pomenutom slavlju, kao i da su Mini Kostić ljudi tražili adresu da bi je pitali šta se desilo sa novcem.

- Što se te situacije oko Borisa i Mine tiče, nekako je sve što nije tačno otišlo u pogrešnom smeru. Mene su ljudi inače kad sam došla u Srbiju pitali o Mini i Kasperu, a ja nisam želela da komentarišem celu tu situaciju. Rekla sam da nisam ljubitelj Mine Kostić jer je jednom prilikom kada sam bila radna pevačica mojim kolegama ukrala 500 evra. Ne meni lično, nego timu, dakle celom timu. Otišla je priča u tom smeru da ja nisam bila tu te večeri. Bila sam, bila sam sa tadašnjim dečkom, radio je dotični kolega tu, ovaj kog si pomenuo, a i drugi - rekla je Sandra.

- Mogla sam tada da kažem njegovo ime, mogla sam da kažem da je Borisu ukradeno, a ne meni, te sam samo prećutala. Iskrena da budem, bio je prostor poluprazan, a pred kraj svirke je počeo ceo taj haos. Mina Kostić je imala dva svoja bloka od pola sata, tako je pevala, pa su me zamolili da i ja nešto otpevam, a nisam uzela ni dinar, niti bakšiš. Sećam se da su četiri ljubičaste bile na klavijaturi, Mina je nestala i Boris je došao do mene i rekao: "Mina je uzela 500 evra i otišla". Mislim da je, koliko se sećam nama došlo obezbeđenje i reklo da je ona uzela 500 evra i pobegla. Meni je samo malo krivo što Boris priča da sam ja uzela tu priču i kao da je moja. Nisam - rekla je ona, pa nastavila:

- Bila sam tu te večeri, pomogla sam ti, bila sam tada radni pevač i sto puta smo Boris i ja radili zajedno. Cenila sam ga i poštovala, nikada ružnu reč nisam rekla o njemu. Zato mi je krivo, jer zna šta se sve tačno desilo, a evo kakva je priča plasirana u javnost. Boris je mene zvao i tražio adresu Mine Kostić, ka sam pitala da li treba da se ide ženi na vrata, šta? Svi su zvali da traže njen broj, raspitivali se gde živi. Ne znam na kraju otkud da priča da sam uzela 500 evra, ali evo jesam, ako ćemo to da završimo jesam uzela. Muzičari su je jurili po gradu, tražili adresu gde živi, a ja sam navodno uzela novac. Sada pričam svakako na ovu temu i više nikad.

Autor: D. T.