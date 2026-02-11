AKTUELNO

Nisam smeo ovo da vam kažem... Kasper se iz Amerike javno obratio Mini Kostić i jednom informacijom šokirao sve

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Mina Kostić i njen verenik Mane Ćuruvija Kasper već mesecima privlače pažnju javnosti, a on je otišao u Ameriku, gde dugo živi, pa su trenutno razdvojeni.

On se sad oglasio "preko bare", pa je podelio informacije koje ga jako raduju.

- Moja duša sutra ulazi u studio i snima prvu od 30 novih pesama. Radi se o brzoj pesmi koja je po meni top - napisao je Kasper.

- Nisam smeo ovo da vam kažem, ali šta ću... Moji ste. Tagovaću i Minu sad, da je iznenadim sa ovom objavom - dodao je on, a Mina je odmah podelila njegovu objavu i na svoj Instagram profil.

Mina ne krije da jako želi da njemu i sebi rodi dete, iako ove godine puni 51 godinu.

- Odmah sam znala da hoću dete sa njim. Anastasija moja ima oca, Bogu hvala, ali ona tako divan odnos ima sa Kasperom, to mi je stvarno bilo jako bitno - rekla je Mina Kostić nedavno.

- S obzirom na to da on jako voli decu i da nema decu, a ja ću mu roditi dete. On je poslednji Ćuruvija u svojoj familiji, tako da ću ja da mu rodim jedno dete. Mi uveliko radimo na tome - dodala je pevačica u emisiji "Magazin In".

Minu Kostić su zbog 500 evra jurili po gradu, tražili su gde živi: Sandra Rešić brutalno o koleginici

