AKTUELNO

Domaći

Milici Todorović poruku poslala Anastasijina svekrva: Olivera Gudelj joj u jeku skandala jasno stavila do znanja sve

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Vesti da se Milica Todorović porodila 3. februara, kao i to da je njen partner oženjen, stigle su čak do Sevilje, odakle se oglasila svekrva Anastasije Ražnatović.

Nakon što je u javnosti dospela izjava supruge Miličinog partnera, da on ne želi razvod, kao i to da i dalje živi sa njom i dvoje dece, stigle su brojne poruke pevačici, mahom negativne.

Ipak, po izlasku iz porodilišta, desilo se ono što niko nije očekivao. Kolege, prijatelji, poznanici i saradnici počeli su javno da se oglašavaju i šalju podršku i reči utehe Todorovićevoj koja je u najranjivijem periodu doživela osudu i golgotu.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

Među brojnim komentarima, tu je i poruka Olivere Gudelj, svekrve Anastasije koja je već nekoliko godina u skladnom braku sa fudbalerom Nemanjom.

-Kada slika kaže više od reči- napisala je Olivera ispod fotografije Milice i sina Bogdana koju je objavila juče na svom Instagram profilu, a uz komentar ostavila je i srce.

Podsetimo, za Pink.rs se oglasila LJ. M., supruga Miličinog oženjenog dečka.

- Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

pročitajte još

Daniel je pre nekoliko dana otet, a sada se u jeku skandala obratio Milici Todorović: Poruka zbog koje gori sve!

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona za Pink.rs.

Autor: D. T.

#Milica Todorović

POVEZANE VESTI

Domaći

Milica Todorović je ovo moćno srpsko ime dala svom sinu prvencu, nosi ga i čuveni košarkaš

Domaći

MI, KOJI JE LIČNO ZNAMO... Pevač razvezao jezik o Milici Todorović u jeku skandala: Ako hoćete da se ostrvite na nju, može, ali...

Domaći

Daniel je pre nekoliko dana otet, a sada se u jeku skandala obratio Milici Todorović: Poruka zbog koje gori sve!

Domaći

Oženjeni dečko Milice Todorović poslao trubače da joj sviraju pod prozorom?! Komšije u šoku

Domaći

Oglasio se pevač sa slavlja rođenja sina Milice Todorović: Otkrio sve detalje

Domaći

Porodila se Milica Todorović! Pevačica rodila dečaka