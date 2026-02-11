Ceca zvanično obelodanila: Nisam dobila termin za Ušće 3!

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je publici priuštila tri spektakulane noći na Jahorini, a i dalje publiku najviše zanima kada će se održati dugoočekivani koncert Ušće 3.

Nakon jedne od tri večeri na planini, pevačica je u intervjuu za Radio-televiziju Istočno Sarajevo priznala da termin za održavanje koncerta na Vidovdan, 28. juna, nije dobila drugu godinu zaredom.

- Do sada nisam dobijala termin jer je sve bilo zauzeto. Bogu hvala pa se u Srbiji mnogo peva i radi, te je potpuno prirodna stvar da za mene nema jedan termin, ali ne ljutim se, ja sam žena širokog srca, sačekaćemo sledeću godinu, valjda će se neko smilovati za jedan terminčić zvani Vidovdan - rekla je Ceca kroz osmeh za "Okom kamere".

Podsetimo, Ceca je nedavno sumirala utiske o 2025. godini kada je i progovorila o koncertu na Ušću.

- Najlakše je organizovati koncert, pogotovu što sam ja prva počela sa organizacijom tako velikih koncerata kao što je Ušće, moj tim naravno i mi smo uhodani što se toga tiče. Ja želim da objavim novi album i sa novim albumom da se napravi i taj veliki koncert koji moja publika skoro čitavu deceniju očekuje, ali ja nisam neko ko bi radio samo da bi radio. To mora da se pamti, da bude nešto veličanstveno kao što su bili svi ti koncerti - Marakana, Ušće 1, Ušće 2 - rekla je za Blic.

Autor: D. T.