Skinuo se bivši dečko Nataše Bekvalac: Puca od mišića, a decu mu rodila Latinoamerikanka (FOTO)

Bivši maneken Vladimir Vuksanović, koji je dugo važio za najlepšeg Srbina, pokazao je da su godine samo broj, te da je, kako vreme odmiče, "kao vino".

Vuksanović trenutno uživa na Tajlandu, a pratiocima na Instagramu javio se sa treninga boksa. Bivši dečko Bekvalčeve pozirao je bez majice i zadao zadatak duplo mlađim momcima.

Isklesani mišići, široka ramena i trbušnjaci bili su u prvom planu, a na račun svoje forme dobio je brojne pohvale.

Inače, Vladimir je oženjen lepom Latinoamerikankom Dahijanom, sa kojom je dobio dvoje dece, a sa njom je ušao u emotivni odnos 2018. godine, nakon raskida veridbe s pevačicom.

Autor: D. T.