Rođena sestra Rade Manojlović otkrila istinu o Milanu Stankoviću,: Scena ga ne interesuje, šokiraće vas šta su mu preokupacije

Pevačica Rada Manojlović odnedavno radi sa sestrom Marijom, koja joj je menadžerka, a sada je prvi put progovorila o Milanu Stankoviću, ali i novom izabraniku pevačice.

Marija je komentarisala i Radin odnos sa bivšim dečkom, Milanom Stankovićem, koji se povukao sa scene.

- Naravno da je njemu mesto na sceni, on je rođen za to, ima dar od Boga, ali, takođe poštujem odluku da se povuče kad misli da treba ili vrati... Svako treba da radi onako kako oseća da je dobro za njega. Naravno da Rada i on imaju više zajedničkih tema oko muzike, pesama, ja više volim da ga smaram sa nekim drugim temama o lekovima, bolestima, hrani, sve što njega generalno nervira, a mene to zanima - kroz smeh je rekla.

- Mene većina njih zna odavno kao Radinu sestru, tako da sam prijateljski nastrojena prema svima. Što se moćnika tiče, nisam u tom društvu, nisam u tom svetu i ne zamišljam sebe pored moćnika, nego sebe moćnu - poručuje Marija i odgovara da li ima više sreće u ljubavi od poznate sestre.

Govorila je i o budućem zetu.

- Naravno da se ne libim da kažem svoje mišljenje, ko će ako neću ja. Moje je da imam svoje mišljenje, ali ne i da se mešam. Dokle god je ona srećna, ja podržavam i ne mešam se. Znali smo se pre njihove veze, tako da mi je bilo skroz okej. Iz višegodišnjeg prijateljstva i poštovanja njihov odnos se pretvorio u nešto više. Meni je dovoljno da je vidim i znam da li je srećna ili ne, a sada je srećna hvala Bogu.

Autor: D. T.