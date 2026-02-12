Oteo je Milicu od poslovnog partnera, čim je završio u zatvoru: Isplivali detalji odnosa Todorovićke i oca njenog deteta, evo ko je progovorio

Klupko koje je počelo da se odmotava oko N. M., oca deteta Milice Todorović, nikako da se zaustavi. Vlasnica konjičkog kluba Nina Šobota za domaće medije je otkrila da su je sadašnji partner pevačice, kao i bivši verenik Mario iz Hrvatske, prevarili za luksuzni automobil vredan 75.000 evra.

Prema Šobotinim navodima, automobil joj nije vraćen, niti joj je po dogovoru obezbeđeno vozilo koje je preko njih poručila. Zbog toga je protiv obojice podnela krivične prijave u policiji. Ali to nije sve.

Šobota kaže i da je N. M. oteo pevačicu od njenog verenika Marija dok je on bio u zatvoru.

- To vam je španska serija s nastavcima. Ajde što vara žene za automobile, to mu je očigledno posao, ali da svom poslovnom partneru otme verenicu, i to prvi dan kad je pao u zatvor, vrhunac drskosti i bezobrazluka. Kao što sam već rekla, ne ulazim u emotivne odnose niti me zanimaju, ali taj N. M. je nikakav čovek kada i svojoj zakonitoj ženi i partnerki radi iza leđa. U celoj priči je dobra stvar što je Milica dobila dete, ali loše što je za partnera izabrala kukavicu koji je učestvovao u njenoj prevari za auto i još ima sasvim normalan brak - smatra Šobota.

Ona sumnja da emotivan odnos između Todorovićeve i N. M. nije bio slučajan.

- Postavlja se pitanje da li ju je emotivno iskoristio i da li je dete predstavljalo svojevrsnu "kompenzaciju" za automobil koji joj duguje. Njen automobil završio je u hali kod oca njenog deteta, a on ga je kasnije preprodao. Vozilo joj nije vraćeno, iako je znao da ju je tadašnji verenik prevario. Dakle, njih dvojica uradili su isto. Milicu poznajem i u kontaktu smo, ali se ne slažem s njenim potezima. Smatram da će kad-tad shvatiti šta je sebi uradila. Pokušala sam da joj pomognem dok je bila u vezi sa ocem svog deteta, a istovremeno je kontaktirala s Mariom dok je bio u zatvoru. Sa mnom je stupila u kontakt kada me je zamolila da zajedno podnesemo krivičnu prijavu protiv Marija, ali nije želela da prijavi oca svog deteta jer je tada bila u emotivnoj vezi s njim, što mi nije rekla. To sam kasnije saznala - otkriva nam Nina.

Ističe da javnost mora da zna sve detalje da bi shvatili čime se pojedini bave da bi stekli imovinsku i novčanu korist.

- Da li je Milica žrtva i da li je sve to deo pokušaja da se on izvuče iz krivične odgovornosti, utvrdiće policija, kao i dokle je cela ta njegova priča zapravo otišla. U isto vreme su prevarili i mene i Milicu. Smatram da javnost treba da zna čime se pojedinci bave. Naknadno sam saznala da je isto radio i drugim ljudima koji javnosti nisu poznati, kao i da je policija neka od tih vozila oduzela. Sve je to lako proverljivo u policiji. To vam je razlog zašto se N. M. krije od javnosti i zašto njegov lik ne sme da se vidi. Moj automobil vredeo je 75.000 evra, a Miličin oko 90.000. Njoj je, umesto "audija", ponuđen BMW, koji je kasnije ukraden ispred njene zgrade. Vozilo je bilo s hrvatskim tablicama i na lizingu, pa je naknadno odvezeno van granica zemlje. Sve to, prema njenim rečima, liči na klasičnu prevaru. Sve će izaći na videlo - zaključuje Šobota.

Autor: N.B.