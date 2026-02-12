Ovome se nije nadala: Darko Lazić iznenadio Katarinu, svi pričaju o poklonu koji je dobila

Darko Lazić odlučio je da se svojoj supruzi Katarini Lazić, zahvali na podršci i što je uvek tu za njega besnim četvorotočkašem i najnovijim ajfonom. On je za svoju partnerku izabrao crni BMW, čija je vrednost desetine hiljade evra.

Katarinu je sačekalo iznenađenje u dvorištu njihove kuće u Brestaču, a pevač je odmah uslikao poklon objavio na društvenim mrežama i obratio se supruzi.

- Hvala ti što si bila uz mene i kad je bilo najteže - stajalo je u njegovoj objavi.

Na ovo je odmah reagovala i Katarina podelivši sa pratiocima na Instagramu istu fotografiju i javno mu odgovorila:

- Bila bih i bez svega ovoga - stoji u njenoj zahvalnici.

Darko Lazić istakao je da je nakon turbulentnog života odlučio da okrene novi list. Kako kaže, supruga Katarina mu je najveća podrška.

Darko je istakao da je svestan da će mu ova godina biti teška, ali da je zarad porodice spreman na to.

- Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje dece i cele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod voleo, onog pravog Darka - rekao je on i dodao:

- Sada kada vidim mlađe kolege kako žive, vidim svoje greške, posavetujem ih, ali ne slušaju. Kao: "Ti ćeš da mi pričaš?", ali sve je to život, dođe trenutak kada se opametiš i kažeš da je dosta.

Autor: N.B.