AKTUELNO

Domaći

Pronađite pevača na slici: Možete li pogoditi o kome je reč (FOTO)

Izvor: kurir, Foto: Instagram.com ||

Mile Kitić na odmoru je sa svojom suprugom Martom Savić na Domenikani.

Poznato je da oni tamo imaju svoj stan, a sada je isplivala slika upravo iz nekretnine koje poseduju na luksuznoj destinaciji. Kitić uživa u suncu i moru, a sada je pokazao i boju koju je nabacio.

On je pozirao bez majice u osmoj deceniji, a sliku koju je objavio je prava mozgalica.

Foto: Instagram.com

Kako je u stanu sve u belom, a on pozirao pored drvenih vrata, zbog boje koju je nabacio - on je gotovo nevidljiv.

Foto: Instagram.com

Folk pevač Mile Kitić i njegova supruga Marta Savić pre dve godine su se odlučili za kupovinu skupocene nekretnine u Dominikanskoj Republici u vrednosti od 300.000 evra.

S obzirom na to da je luksuzna vila pravi raj, oni tamo rado provode slobodno vreme, a poslednja dva meseca su na egzotičnom ostrvu.

Autor: N.B.

#Godine

#Karijera

#Mile Kitić

#Pesma

#pevač

#slika

POVEZANE VESTI

Domaći

Ona je prva ušla u novu kuću Mileta Kitića i Marte Savić: Otkrila detalje o vili od milion evra

Domaći

BAZEN USRED SOBE, SVUDA VERSAĆE I MERMER! Mile Kitić živi u vili od POLA MILIONA EVRA: Marta pokazala unutrašnjost luks doma! (FOTO)

Domaći

MILE KITIĆ IMA ĆERKU IZ PRVOG BRAKA: Nikada se ne pojavljuje u javnosti, živi u Beogradu, a evo u kakvim je odnosima sa Elenom...

Domaći

Miletu Kitiću žena platila da imaju intimni odnos: Dala mu hiljadu dolara, ali tu sa parama nije stala

Domaći

Naš folker prima tri penzije: Svi ćete ostati u šoku kada čujete koje cifre su u pitanju

Domaći

Pored Elene imam još jednu ćerku! Mile Kitić konačno priznao sve o vanbračnoj deci: Išao sam na sud, platio sve...