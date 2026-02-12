Pronađite pevača na slici: Možete li pogoditi o kome je reč (FOTO)

Mile Kitić na odmoru je sa svojom suprugom Martom Savić na Domenikani.

Poznato je da oni tamo imaju svoj stan, a sada je isplivala slika upravo iz nekretnine koje poseduju na luksuznoj destinaciji. Kitić uživa u suncu i moru, a sada je pokazao i boju koju je nabacio.

On je pozirao bez majice u osmoj deceniji, a sliku koju je objavio je prava mozgalica.

Kako je u stanu sve u belom, a on pozirao pored drvenih vrata, zbog boje koju je nabacio - on je gotovo nevidljiv.

Folk pevač Mile Kitić i njegova supruga Marta Savić pre dve godine su se odlučili za kupovinu skupocene nekretnine u Dominikanskoj Republici u vrednosti od 300.000 evra.

S obzirom na to da je luksuzna vila pravi raj, oni tamo rado provode slobodno vreme, a poslednja dva meseca su na egzotičnom ostrvu.

Autor: N.B.