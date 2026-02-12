Sloba Radanović izveo suprugu na romantičnu večeru: Onda se oglasila i otkrila sve (FOTO)

Poznati bračni par Sloba i Jelena Radanović često pokazuju koliko se vole, a pevač ne propušta priliku da svojoj supruzi puži pažnju kakvu zaslužuju. Da je zaista tako, još jednom je pokazala Jelena kada je otkrila gde su proveli noć.

Iako je Dan zaljubljenih za dva dana, Jelena i Sloba već slave. Tako su sada otišli na Kopaonik, gde su uživali u romantičnoj večeri.

Kako je ona pokazala u tanjiru je posluženo meso sa ukusnim prelivom, a kao prilog je bio pomfrit.

- Sloba i ja na romantičnoj večeri za Dan zaljubljenih - napisala je ona.

Podsetimo, Jelena je nedavno otkrila da li bi Slobi oprostila prevaru.

- Pa prevaru generalno možda i bih, ali Sloba ne vara. Snažno se vezuje za žene. Ako se pojavi neka druga žena to nije neobavezno, nagonski, već znači da se zaljubio. Šta tu onda ima i može da se oprošta. Al ne brinite ovo vam je iz rubrike “neće se desiti” - napisala je Jelena.



Autor: N.B.