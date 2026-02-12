Poseban dan u domu naše glumice: Uživa u ljubavi sa košarkašem, a evo šta slave

Glumica Anja Mit danas je posebno srećna, a ona je na svom Instagramu objavila zbog čega se danas i te kako raduje. Fotografijom sa naslednikom Filipom raznežila je mnoge.

Anja Mit danas je pozirala sa sinom kojeg nosi u naručju, a ona se smeje od uva do uva. Razlog njene sreće je što je Filip danas napunio tri meseca, što je za pevačicu i njenog supruga Vladimira Petrovića važan datum.

- 3 meseca - napisala je ona.

Inače, ona je bila obučena u crnu satensku pidžamu, tako da je pokazala kako izgleda u opuštenom, kućnom izdanju.

Glumica sa partnerom i sinom u šetnji Beogradom

Anja Mit uživa u ljubavi sa košarkašem Vladimirom Petrovićem sa kojim je nedavno dobila sina Filipa. Glumica je nedavno podelila fotografije iz šetnje, na kojoj ih vidimo sve zajedno.

Naime, Anja Mit je sa parterom šetala centrom Beograda, tačnije Knez Mihajlovom ulicom, a oboje nisu skidali osmeh sa lica.

Anja je potom uslikala Vladimira dok je vozio sina u kolicima, a potom je on uslikao Anju koja je blista u bundi i sa crnom šubarom na glavi i tamnim naočarama za sunce.



Autor: N.B.