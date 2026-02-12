AKTUELNO

Domaći

Poseban dan u domu naše glumice: Uživa u ljubavi sa košarkašem, a evo šta slave

Izvor: Blic, pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Glumica Anja Mit danas je posebno srećna, a ona je na svom Instagramu objavila zbog čega se danas i te kako raduje. Fotografijom sa naslednikom Filipom raznežila je mnoge.

Anja Mit danas je pozirala sa sinom kojeg nosi u naručju, a ona se smeje od uva do uva. Razlog njene sreće je što je Filip danas napunio tri meseca, što je za pevačicu i njenog supruga Vladimira Petrovića važan datum.

- 3 meseca - napisala je ona.

Foto: Instagram.com

Inače, ona je bila obučena u crnu satensku pidžamu, tako da je pokazala kako izgleda u opuštenom, kućnom izdanju.

Glumica sa partnerom i sinom u šetnji Beogradom

Anja Mit uživa u ljubavi sa košarkašem Vladimirom Petrovićem sa kojim je nedavno dobila sina Filipa. Glumica je nedavno podelila fotografije iz šetnje, na kojoj ih vidimo sve zajedno.

Foto: Instagram.com

Naime, Anja Mit je sa parterom šetala centrom Beograda, tačnije Knez Mihajlovom ulicom, a oboje nisu skidali osmeh sa lica.

Anja je potom uslikala Vladimira dok je vozio sina u kolicima, a potom je on uslikao Anju koja je blista u bundi i sa crnom šubarom na glavi i tamnim naočarama za sunce.

Autor: N.B.

#Anja Mit

#Brak

#Košarkaš

#glumica

#sin

POVEZANE VESTI

Domaći

Naš prvi sneg: Anja Mit objavila emotivnu fotografiju sa sinom, on uživa u majčinom naručju (FOTO)

Domaći

Naša glumica krila ljubav s košarkašem, pa mu rodila sina! Anja Mit prvi put progovorila o strahovima i porođaju

Domaći

PORODILA SE ANJA MIT Podelila prvu fotografiju sa bebom, pa otkrila IME DETETA: Ovo je najlepši dan (FOTO)

Domaći

Anja Mit pokazala šta je spremila mužu za Novu godinu od hrane: Na stolu domaća supa i ruska salata (FOTO)

Domaći

NAŠOJ GLUMICI RAZBIJENA GLAVA! Na čelu drži kesu punu leda, otkrila šta joj se dogodilo (FOTO)

Domaći

ŠOK! ANJA MIT TRUDNA: Pre samo pet meseci se rastala od bivšeg muža, a već je u četvrtom mesecu (FOTO)