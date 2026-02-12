Antonije ima jednog oca, a to je Žarko: Naša glumica rodila sina tokom studiranja, pa progovorila o njegovom odrastanju, evo čije ime nosi

Glumica Milica Milša otvoreno je govorila o tome da je sina Antonija sama podizala dok nije upoznala sadašnjeg supruga Žarka Jokanovića.

Glumica Milica Milša dobila je sina Antonija Isakovića dok je studirala, a o ocu deteta nikada nije javno govorila. Milica je kasnije upoznala supruga Žarka Jokanovića sa kojim se zavolela i koji joj je pomogao da zajedno odgajaju sina.

Iako retko govori o svojoj privatnosti poznato je da je sina Antonija rodila na četvrtoj godini studija, kada je ostala samohrana majka. Antonije Isaković je dobio ime po slavnom dedi, velikom borcu protiv fašizma, te je odbranio i diplomski rad na temu "Nastanak i uspon nacizma".

Glumica je svojevremeno istakla da je sina odgajala bez podrške oca deteta, sve dok nije upoznala svog trenutnog partnera Žarka.

- Bila sam na četvrtoj godini studija kada sam se porodila i prvih šest godina, odnosno dok Žarko nije postao deo naših života, bila sam mu i otac i majka. Bilo je mnogo i lepih i teških trenutaka, kao što to obično biva u životu, ali imala sam ogromnu pomoć svojih roditelja koji su u to vreme bili "prostirka" na koju sam mogla da sručim sav teret - rekla je Milša.

- Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca - ispričala je glumica svojevremeno.

O ocu svog sina Milica je nedavno i javno progovorila.

- Antonije ima jednog jedinog oca, a to je Žarko. Svi nešto vole da pitaju i čeprkaju, nema tu ničega. Jednostavno, tri godine sam se zabavljala sa jednim momkom, trebalo je da se venčamo, nisam želela da se udam, sama sam tako odlučila, videla sam da to neće da štima. Posle 29 godina nema tu šta da se priča - rekla je Milica Milša.



Autor: N.B.