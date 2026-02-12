Pevaču srušena kuća kod Novog Pazara: Otišao u Ameriku, radio kao vozač pa doživeo razočarenje kada se vratio u Srbiju

Jedan od najpoznatijih pevača narodne muzike, Šeki Turković, čiji hit "Poslednji boem" i danas odzvanja kafanama, proživeo je filmsku sudbinu. Od teškog fizičkog rada na građevini, preko neverovatnih tiraža osamdesetih, pa do odlaska u Ameriku i borbe za zdravlje.

U velikoj ispovesti, pevač Šeki Turković se prisetio kako je zbog male penzije u SAD odlučio da se vrati u Srbiju.

Pre nego što je postao zvezda, Šeki je hleb zarađivao teškim fizičkim radom.

– Zaposlio sam se u građevinskoj firmi "Hidrotehnika". Kopaš kanale, mešaš malter, plata redovna, živeli smo u samačkom hotelu – priseća se Turković svojih početaka u Beogradu, gde je pobegao iz Novog Pazara tražeći bolji život.

Prekretnica se desila u jednoj kafani kod Cvetkove pijace, gde su njegove kolege građevinci skupile novac da bi on otpevao nekoliko pesama. Ubrzo je, na nagovor šefa orkestra, otišao na audiciju u udruženje "Melos".

– Dobio sam diplomu da sam kvalifikovani pevač! Ne KV kopač kanala, nego KV pevač! Čovek s diplomom – ispričao je Šeki kroz smeh.

Prvi veliki novac zaradio je u kafani "Tri golubice", gde je za jedno veče zaradio onoliko koliko je na građevini zarađivao mesec dana rmbajući i kopajući kanale.

Vrhunac karijere doživeo je krajem osamdesetih. Njegov album na kom se našao hit "Pogledaj me jednom nežno" prodat je u neverovatnih 380.000 primeraka.

Kako je ispričao njegova kuća u rodnom selu kod Novog Pazara odakle je otišao u mladosti je srušena i ponovo su izgrađene dve kuće na istom placu.

- Moja rodna kuća je srušena, davno, a na tom placu su izgrađene dve nove kuće. Niko tu ne živi, a velike su. Moj brat je želeo da pravi dve kuće na imanju koje nam je ostavio otac. Sve je on to lepo uredio, sve lepo izgleda, a da ti kažem - u selu danas, da prebrojiš, nema ni dva domaćinstva. Sve je to otišlo. Kuće stoje prazne, nameštene su, ali nema ko da ode tamo.

Nakon teških devedesetih i pevanja po romskim svadbama u Italiji, od kojih je kupio stan na Dušanovcu, Šeki je 2001. godine otišao u Ameriku. Tamo je ostao punih deset godina, radeći kao vozač kombija i dostavljač lekova i paketa.

Međutim, kada je došlo vreme za penziju, usledio je hladan tuš.

– Prvo pitanje koje su mi postavili u njihovom penzionom fondu bilo je kolika mi je penzija u Srbiji. Daju oni meni kao dvesta dolara penzije. To je ispod svakog nivoa. Rekli su mi da uz tih 200 dolara imam pravo na socijalu i plaćen stan, ali samo dok sam u Americi. Rekao sam: "E, pa kad je tako, je*o ja vašu penziju" i vratio se u Srbiju – iskren je Turković.

Boravak u Americi obeležio je i ozbiljan zdravstveni problem. Pevač je doživeo moždani udar, a da toga nije bio ni svestan.

– Dođem kući i da uhvatim tanjir, on ispadne; čaša isto. Odem u bolnicu, kad ono teški moždani udar. Ništa nisam osetio. Sada je sve kako treba, ali moram da se čuvam – otkrio je Šeki, koji i dalje nastupa iako, kako sam priznaje, ne može da peva istom snagom kao nekada.

Autor: N.B.