Nisam toliko važan: Hari Mata Hari o napadima na pevače, progovorio o Čoli i otmici Daniela Kajmakoskog

Pevač Hari Mata Hari uskoro će održati koncert u Beogradu, a posebno se raduje što je nakon 10 godina objavio novu pesmu. O svojoj karijeri, ali i kolegama otvoreno je govorio na konferenciji za novinare.

Hari Mata Hari podvlači da nema čega da se plaši i da je teško da njemu može da se desi napad kao što je doživeo Zdravko Čolić kada su mu bacili bombu na vilu. Nakon ove vesti, ali i otmice Daniela Kajmakoskog, mnogi sa estrade su u strahu. Hari Mata Hari tvrdi da nema razloga da se brine.

- Ja mislim da nisam toliko važan, nemam obezbeđenje. Nisam toliko važan i onda nemaju šta od mene da uzmu - rekao je Hari, ubeđen da se nikome nije zamerio:

- Nisam postao bogataš od ovog posla niti sam puno nekoga iritirao. Nisam se ni družio sa pogrešnim ljudima - zaključio je on.

Inače, Hari je pričao i o tome da li bi se ponovo prijavio za Evroviziju, da li savetuje unuke da krenu njegovim stopama i šta sve publika može da očekuje na koncertu.

Autor: N.B.