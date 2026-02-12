Prva slava bez Saše Popovića: Ćerka Aleksandra pokazala slavski kolač, jedna stvar je obavezna na stolu (FOTO)

AKTUELNO

Prva slava bez Saše Popovića: Ćerka Aleksandra pokazala slavski kolač, jedna stvar je obavezna na stolu

Ćerka nekadašnjeg direktora "Granda", pokojnog Saše Popovića, Aleksandra, pokazala je na društvenim mrežama kako u porodičnom domu obeležavaju praznik. Oni dočekuju goste za slavu tri Sveta Jerarha, a podelila je na Instagramu fotografiju iz kuće.

Postavljen sto, slavski kolač, sveća i velika ikona na zidu, sve to smo mogli da vidimo u Aleksandrinoj objavi. Sve je svedeno ukrašeno, dok je jasno da su vodili računa o svakom detalju.

Vino, praznične salvete i escajg se takođe vide na fotki, koju je ispratila numerom "Govori, Gospode".

Poznati muzičar Aca Sofronijević progovorio je nedavno o svom odnosu sa pokojnim Sašom Popovićem.

Ističe da su se godinama poznavali, te da mu je žao što ga nije poslušao dok je još uvek bio živ.

- Pamtim ga kao neverovatno iskrenog čoveka, koji odmah kaže šta misli. Sa kojim nema sivo, samo crno ili belo. Njegove reči su mi uvek u glavi i najbitnija stvar koju sam naučio je da je najvažnije da u ovom poslu traješ, da se u trajanju razvija, učiš i da nikada ne zaboraviš odakle si krenuo. Te njegove reči su mi uvek u glavi gde god da pođem i šta god da radim - istakao je Sofra.

- Imao sam tremu kada je čuo prvu pesmu, kada sam video njegov osmeh: "Genije". To je to. Pitao me koliko brzo mogu da radim , kaže ima 600 pesma, mi smo mesecima i danima to radili, vraćili smo pesme u etar. Imao je nevrovatan njuh ko šta treba da peva i kako da radi. Ono što mi je žao, mnogo puta mi je rekao: "Ajde bre dok sam tu, dok vodim sve, snimaj nešto, uradi nešto"... Nikada to nisam uradio i mnogo mi je žao. Sve sam mislio nije vreme čekaj još da sazrimo, da naučimo. Bio je u pravu, trebao sam ranije da krenem. Žao mi je što ga nisam poslušao - ispričao je za Grand TV.

