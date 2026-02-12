Pevačica otpevala čuveni hit pa zaplakala: Trudna Edita ne može da savlada emocije

Edita Aradinović ne krije da je u ovom periodu osetljivija nego inače, a kako na nju utiče trudnoća pokazala je na snimku koji je objavila na Instagramu. Ona je pevača jednu poznatu pesmu i zbog reči se rasplakala.

Edita Aradinović je trudna, a ona ne krije da je često savladaju hormoni. Sada je zbog pesme Dina Merlina počela da plače.

- Hormoni su takvi - poručila je Edita pre nego što je krenula da peva emotivnu baladu Dina Merlina "Jedan dan, jedna noć".

Edita je već na prvim taktovima pesme, koji glase: "Naša se priča sastoji, od svih tih neizgovorenih reči...", krenula da briše suze.

Edita raskinula sa dečkom koji ima burnu prošlost

Podsetimo, pevačica Edita Aradinović i njen partner Nenad Stević odlučili su da stave tačku na emotivnu vezu, uprkos činjenici da čekaju zajedničko dete, o čemu se i te kako priča.

Edita je rešila da ne komentariše ništa vezano za Nenada i raskid, pa je nakon vesti o krahu veze odlučno rekla da "nema komentar". Ona je i pre njihovog raskida rekla da više neće iznositi nijedan detalj o njemu, jer ne bi da joj se slika u javnosti "svodi na privatan život".

Inače, svi su bili iznenađeni da je Editin sada već bivši dečko Nenad Stević, koji je bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu. Ta tragična priča i dalje nije dobila sudski epilog.

Autor: N.B.