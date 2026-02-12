AKTUELNO

U stanu nisam imao ništa osim dušeka! Mirza Selimović pozajmljivao novac da bi preživeo, a danas je jedan od najpopularnijih pevača

Mirza Selimović, nedavno je po prvi put u jednom potkastu ogolio dušu i progovorio o svemu. Danas je jedan od najvoljenijih pevača pogotovo ženske publike, a njegove vokalne sposobnosti su nenadmašive.

Mirza se prisetio momenta kada je shvatio da stvari ne idu po planu. Iako je pesma "Sto kafana" bila slušana, nije bila mega hit kakvom se nadao, dok je njegov kolega Miloš Vujanović u tom trenutku imao popularniju pesmu "Apsolutna nula".

– Nakon određenog vremena kreće da pada, misliš da će da traje, ali neće. Posle toga se ulazi u dubiozu koji sledeći korak treba napraviti. Bio sam malo i skeptičan jer mi ceo album nije prošao – iskreno je ispričao pevač u podkastu „Pričaonica sa Sanjom Ćulibrk“.

Najšokantniji detalji tiču se njegovog preseljenja u Beograd i finansijskog krah. Mirza je otkrio da je kao pop pevač bio "specifičan slučaj" i da ga nisu zvali na veselja i svadbe kao ostale "Grandove" pevače, zbog čega je završio u nezavidnoj situaciji.

– Imao sam jednu ili dve svirke mesečno, jako slabo. Živeo sam jako skromno – priznao je Mirza i opisao svoj dolazak u prestonicu:

– Došao sam u svoj stan u kome ništa nije bilo, samo sam prvo ubacio dušek i imao sam kupatilo. Rekao sam Saši Popoviću i Žiki Jakšiću da sam tu, da sam se preselio i da želim nešto da radim.

Preokret u karijeri dogodio se sa pesmom "Boliš me", ali put do nje nije bio lak. Mirza je morao da se zaduži kako bi finansirao taj projekat.

– Za pesmu „Boliš me“ sam pozajmio pare da snimim spot. Uporedo sam snimio dve pesme i nisam imao da platim – rekao je on. Sreća mu se osmehnula tek nakon turneje u Australiji, gde je uspeo da zaradi dovoljno da vrati dugove i uloži u dalju karijeru.

Inače, Mirza je jednom prilikom priznao da je oduvek znao da je muzika njegov poziv, ali da je roditeljima bilo bitno obrazovanje, te je zbog njih završio državni Građevinski fakultet.

