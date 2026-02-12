I ja sam bila sa oženjenim, ali... Jovana Jeremić surovo o skandalu Milice Todorović: Ne raskućava se tuđa kuća, to je prokletstvo

Pevačica Milica Todorović glavna je tema domaće javnosti otkako se saznalo da je rodila sina oženjenom čoveku, čija se žena oglasila za naš portal i priznala kroz kakav pakao prolaze ona i njena deca.

Todorovićevu danima komentarišu njene kolege, a svoj stav je pre neki dan iznela i voditeljka Jovana Jeremić, koja je sada u intervjuu za Blic priznala da je i sama svojevremeno bila sa oženjenim, ali je naučila lekciju.

- Bila sam blaga prema Milici, ne mogu to da opravdam, ja veze sa oženjenim muškarcima ne opravdavam, ja sam jednom u životu pogrešila i bila sa oženjenim i nikad više. Mogu da pričam sa aspekta nekoga ko nije svetica, a ne neko ko će njoj da drži moralne dileme, nego sa aspekta nekoga ko je bio sa oženjenim čovekom, ali nije raskućio taj brak i danas je dobro i sa tom ženom i čovekom. Ja sam tu najviše krivila njenog partnera, i dalje ostajem pri tome - rekla je Jovana i dodala:

pročitajte još Čije prezime nosi sin Milice Todorović?! Evo šta će se desiti ako ga njen oženjeni partner ne prizna

- Žao mi je što je Milica izgubila mleko, ali znala je sa kim ulazi u vezu, kom rađa dete, ja tu branim suprugu koja je u braku. Milica nije najkrivlja, ali je kriva. Najkrivlji je ovaj lik koji je verovatno obećavao da će da se razvede, to je kada muškarac izmanipuliše. Milica je imala tragične slučajeve, moja svaka veza je bila srećna, imala sam dobre izbore. Oženjen muškarac je proklet, ne raskućava se tuđa kuća, to je prokletstvo, nema sreće na tuđim suzama. Svaka žena prop*ša majčino mleko kad se dohvati oženjenog. Dok ne vidiš razvod braka na papiru, ne pristaj ni na šta. Da je lako udati se, sve bi se udale i da je lako razvesti se, sve bi se razvele. Muke žive.

Autor: D. T.