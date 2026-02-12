Teška saobraćajka u Sarajevu, ima mrtvih, a najpoznatija influenserka slika gužvu i kuka: Ništa od farbanja!

U Sarajevu je danas došlo do strašne tragedije koja je potresla građane. U tramvajskoj nesreći, kako je do sada poznato, stradao je mladić, a četiri osobe su povređene, među kojima i maloletnica, koja je životno ugrožena.

U centru glavnog grada Bosne i Hercegovine obustavljen je saobraćaj jer se vrši uviđaj, a jedna od najpraćenijih i najpoznatijih influenserki iz BiH, Nezira Mehmedović-Muhović, objavila je na Instagramu fotografiju gužve - uzrokovane zbog tragedije, i navela da danas "ništa od farbanja".

Nakon ovog skandaloznog storija, oglasio se pevač Fatmir Sulejmani koji nije štedeo reči.

- U momentima ove strašne tragedije u kojoj su stradali ljudi, u kojoj su devojci od 16 godina amputirali nogu, ti objavljuješ kako zbog toga nećeš stići na farbanje, umesto da imaš u sebi neki minimum ljudskosti da prećutiš, kad nemaš ništa pametno za reći. Ako ništa, nadam se da te je sramota - napisao je Sulejmani.

Inače, Neziru samo na Instagram prati preko 600.000 ljudi, a njene objave broje na hiljade lajkova.

Autor: D.T.