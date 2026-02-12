ČEMU DRAMA?! Influenserka se oglasila nakon što ju je pevač prozvao zbog slike sa mesta jezive tragedije u Sarajevu: Nemaš šta ti meni da govoriš!

Sarajevska influenserka Nezira Mehmedović Muhović našla se na meti kritika zbog storija koji je objavila na društvenoj mreži Instagram usred teške tramvajske nesreće, kada je jedna osoba izgubila život, dok su četiri osobe povređene, među kojima je i maloletno lice.

Usledio je saobraćajni kolaps u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a influenserka je uslikala gužvu i zakukala:"Ništa od farbanja!", što je razljutilo folkera Fatmira Sulejmanija.

- U momentima ove strašne tragedije u kojoj su stradali ljudi, u kojoj su devojci od 16 godina amputirali nogu, ti objavljuješ kako zbog toga nećeš stići na farbanje, umesto da imaš u sebi neki minimum ljudskosti da prećutiš, kad nemaš ništa pametno za reći. Ako ništa, nadam se da te je sramota - napisao je Sulejmani.

Ubrzo je usledio influenserkin odgovor.

- Pre pola sata saznajem za tragediju i šta se zapravo desilo, nema potrebe za dramom! - napisala je influenserka.

- Fatmir nema šta da mi odgovara, jer ja nigde ne spominjem razlog gužve, jer ga ne znam! Užasno je što uopšte moram pisati o ovim stvarima u ovakvim trenucima, izvinite što postavljam ovo, ali moram... - dodala je Nezira.

Autor: D .T.