Stoja šokirala odlukom: Povlačim se sa estrade, neće biti nastupa!

Pevačica Stoja Novaković nastupila je prošle noći jednom restoranu u prestonici, a pred sam početak progovorila je o odnosu sa svojim suprugom, ali i najavila povlačenje sa estrade.

Stoja je sve iznenadila svojom odlukom:

- Moj muž i ja smo zaljubljeni već 22 godine, ljubav treba slaviti svaki dan. Ja recimo jako volim da idem u neki spa, uvek me lepo iznenadi. Ja nisam uopšte romantična, ali on je taj koji zna i podseti me da budem romantična, Treba nešto i da se doda i začini u braku - rekla je Stoja Novaković, pa otkrila da želi da se povuče sa estrade:

- Ja jedva čekam da odem da se malo ohladim od estrade i ubrzo planiram da napustim pevanje, biće na Jutjubu, i novih pesama, ali nastupa ne verujem. Nisam ni umorna, ni ništa, samo treba dati prostora i za mlade, da budu viđeni, da zarade i da se druže sa publikom. Ja to uvek govorim, tako da eto. Gledaću da više uživam. Mene ne radi popularnost, toliko sam se naradila. Volim svoju publiku, koncert ne planiram, možda sam izuzetak, ali mene to ne interesuje. Nikad se nisam laktala da budem u prvom planu, već sam bila skromna, ponosan sam na svoje godine. Baš me briga da li sam debela ili mršava, svaka žena je lepa na svoj način, žene treba da se poštuju i vole onakve kakve jesu. Nemam nameru da se menjam ni mužu ni nikome - rekla je Stoja, a o čemu je još pričala pogledajte u videu iznad.

Autor: D. T.