Malo pre rastanka DIJAGNOSTIKOVAN JOJ JE TUMOR! Marijana Mateus otrkila zašto se razvela od Lotara: Da li FINANSIJSKA SIGURNOST treba da mi bude JEDINA VAŽNA STVAR?!

Tada je odlučila da dalje nastavi sama.

Dizajnerka Marijana Mateus iza sebe ima brak sa bivšim fudbalskim trenerom Lotarom Mateusom, sa kojim je nakon razvoda ostala u prijateljskim odnosima. Marijana je mnogo voli da putuje, a sada se oglasila iz Švajcarske i podelila svoj stav o muško - ženskim odnosima.

- Nikada nisam bila opcija, uvek izbor - napisala je ona kratko upisu objave, jasno ističući stav o ljubavnim odnosima.

Marijana je svojevremeno govorila o teškom periodu, kada joj je dijagnostikovan tumor.

- Posle svih tih putovanja, prijema, intenzivnog vrtoglavog života koji smo vodili, počelo je da puca po šavovima. Nešto malo pre razvoda između jajnika i debelog creva dijagnostikovan mi je ogroman tumor, za koji se do operacije nije znalo da li je maligni. Tada sam prvi put shvatila koliko sam stresan život imala sa Lotarom Mateusom. Bolest me je naterala na preispitivanje i nametala mi pitanje da li ga i dalje volim. Ako ne, zbog čega ta mesečna apanaža i finansijska sigurnost koju mi je pružao treba da bude jedina važna stvar u mom životu. Šest nedelja sam živela sa saznanjem da me čeka teška operacija. Nikada u životu nisam bila toliko slaba, ali sam sve stoički izdržala. Imala sam divnog doktora, sjajnu negu i mnogo sreće da je sve dobro prošlo. Kada su videli u kakvoj je fazi tumor, rekli su mi sa stoprocentnom sigurnošću da neće biti nikakvih zračenja i da će se sve povući samo od sebe - ispričala je Marijana tada i istakla da se sa Lotarom rastala u prijateljskim odnosima.

