Stideo se SVOJE ROMSKE KRVI! Zlata otkrila da je Miki Dudić DUGO KRIO svoje poreklo: Drug ga je pitao...

Seli su i otvoreno razgovarali o ovoj temi tek kad je postao zreliji.

Zlata Petrović nikada nije krila koliko je ponosna na svoje poreklo, ali njen sin, aktuelni učesnik "Elite 9", Miki Dudić nije oduvek bio oduševljen svojim romskim korenima.

Pevačica je otvoreno pričala o tome da je Miki krio svoje poreklo, a onda je tek sa 12 godina otovreno pričao sa njom o toj temi.

- Moja majka je bila Romkinja, tata Crnogorac. Kada je trebalo da svom starijem sinu objasnim ko je njegova baba, imao je oko osam godina i to je njemu predstavljalo problem jer se plašio šta će ljudi da kažu. Rekla sam mu – ako misli da će neko da ga osudi što mu je majka Romkinja, onda ne mora ni da se druži s tom decom. To je dobro jer si u startu načisto sa svojim drugarima i prijateljima. Trebalo mu je vremena da to usvoji. Tako je na mojoj svadbi s Pejom on imao 12 godina, tu su bile moje sestre i majka, koje su tamnopute, dok je cela familija sa očeve strane svetle puti. Sve kolege su odlazile da pevaju mojoj majci. Tada je mog Mikija drug pitao ko su ti ljudi, jer se vidno razlikuju od nas, a on je rekao: "To su neki naši kumovi iz Grčke" . Godinama kasnije sam saznala za to i pitam ga: "Je li, Miki, nisam znala da smo mi Grci", i tek onda smo seli i pričali o tome. On sada svoje poreklo mnogo voli i ponosi se - rekla je Zlata.

Pevačica ne krije da se nije školovala kako je trebalo, te da nijednu knjigu u životu nije pročitala.

- Nikad nisam pročitala knjigu. Ja to nisam stigla da radim, a i nešto nemam nikakvu želju i volju. Čitala sam lektiru jer sam morala, i to je to. Razmišljala sam nekad o školovanju, ali shvatila sam da su me moje pevanje i život naučili da upoznam ljude. Za mene je svaki čovek knjiga. Ne mislim da bih bila pametnija da sam završila neke fakultete - istakla je Petrovićeva.

