NOĆ U HOTELU 1.500 EVRA: Kaća Živković uživa u Dubaiju sa sinom, fotografijama sa luks destinacija pokrenula lavinu komentara!

Živi svoj san.

Pevačica Katarina Živković trenutno živi svoj san. Ona je sa sinom otputovala u Dubaji, odakle redovno objavljuje slike na svoj Instagram, a pratioci su oduševljeni luksuzom u kom trenutno uživa.

Samo jedna noć provedena u hotelu u kom Katarina boravi košta oko 1.500 evra, te nema sumnje da joj je tamo baš sve po volji. Ona je objavila niz fotografija sa ove luks destinacije, a komentari ispod objava ne prestaju.

Inače, Katarina je sina dobila sa "žestokim momkom" sa Beogradskog asfalta, o kom je prva pričala i pisala njena nekadašnja drugarica Kristina Kija Kockar, zbog čega je i načisto puklo njihovo prijateljstvo.

Autor: R.L.