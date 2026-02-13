STOJA SE POVLAČI SA ESTRADE: Pevačica otkrila zašto je donela tu odluku, ni koncerata neće biti

Stoja Novaković, prethodne večeri imala je nastup u Beogradu, a u razgovoru sa okupljenim novinarima, otkrila je da je došlo vreme da se povuče sa estradne scene.

Stoja je komentarisala brojne aktuelne teme na estradi, ali je govorila i o svojim planovima za dalju karijeru.

- Jedva čekam da odem da se malo ohladim od estrade i ubrzo planiram da napustim pevanje, biće na Jutjubu novih pesama, ali nastupa ne verujem - rekla je Stoja i dodala:- Nisam umorna, samo treba dati prostora i za mlade, da budu viđeni, da zarade i da se druže sa publikom. Ja to uvek govorim, tako da eto. Gledaću da više uživam. Mene ne radi popularnost, toliko sam se naradila - poručila je pevačica, za Telegraf.

Kako kaže, ne planira da organizuje koncerte.

- Volim svoju publiku, koncert ne planiram, možda sam izuzetak, ali mene to ne interesuje. Nikad se nisam laktala da budem u prvom planu, već sam bila skromna, ponosan sam na svoje godine.

"Briga me da li sam debela"

- Baš me briga da li sam debela ili mršava, svaka žena je lepa na svoj način, žene treba da se poštuju i vole onakve kakve jesu. Nemam nameru da se menjam ni mužu ni nikome - rekla je Stoja, koja se osvnula na svoj brak.

- Moj muž i ja smo zaljubljeni već 22 godine, ljubav treba slaviti svaki dan. Ja recimo jako volim da idem u neki spa, uvek me lepo iznenadi. Ja nisam uopšte romantična, ali on je taj koji zna i podseti me da budem romantična, Treba nešto i da se doda i začini u braku - istakla je Stoja pred Dan zaljubljenih.

Autor: M.K.