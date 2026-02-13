Otac i brat joj bili IZA REŠETAKA! Komšije Jovane Pajić iznele PRLJAV VEŠ O PORODICI PEVAČICE, pa otkrili kako je Sale Tropiko upoznao njene roditelje: Ja sam vaš zet!

Pevačica je oduvek bila zvrk.

Jovana Pajić dugo je bila u medijskoj ilegali, a nakon razvoda od Saleta Tropika vratila se na medijsku scenu na velika vrata.

Ona je detinjstvo provela u naselju Karaburma, a njene komšije otkrile su detalje o pevačici za koje javnost nije znala.

Osim što su se prisetili pevačicinog detinjstva i glavobolja koje je roditeljima zadavala dok je bila mala, njeni susedi su otkrili i da njena porodica važi za vrlo skladnu, mada su imali i poteškoća prethodnih godina.

- Jovana je odmalena bila pravi zvrk. Mala, sitna i dinamitna ceo život. U ovom parku su odrasla sva deca iz komšiluka, pa i ona. Jako mlada počela je da se bavi pevanjem i takmičenjem, ali baš tada je jednom sve nas šokirala. Pošto je ona stalno htela da se ističe i da ima svoj stil, jednom je otišla kod frizerke i napravila čudnu, neskladnu frizuru. Kad se vratila kući, svi smo bili šokirani, a njena majka bukvalno nije mogla da je gleda. Kukala je i molila boga da joj se ćerka opameti i ne radi baš sve što joj padne na pamet. Naravno, Jovana ništa čudno nije videla u tome što je, eto, malo eksperimentisala s frizurom - priseća se komšija, pa počinje priču o teškim danima porodice Pajić.

- I Jovanin brat je super momak, ali, eto, u jednom momentu se uhvatio lošeg društva i bio je dugo u zatvoru. To je sve bilo jako stresno za njihovu porodicu. Čak je i njen otac završio iza rešetaka, ali on je zbog nekog saobraćajnog prekršaja bio tamo. Tada je bilo ili novčana kazna, ili zatvor, pa se on odlučio za ovo drugo jer nisu imali baš novca za rasipanje, a on je danas porodičan čovek koji vodi lep i normalan život, a oni su sa svim tim problemima ostali su vrlo složna porodica. Danas Jovanini roditelji mnogo pomažu oko dece, često su tu i oni ih čuvaju dok Jovana radi na karijeri, što je odavno trebalo da uradi - završava jedan od komšija Pajića.

Jedna komšinica je otkrila kako je Sale Tropiko upoznao njenu porodicu.

- Ta deca su tad bila mnogo slatka. Znate li vi da niko nije znao da Jovana ima dečka dok nije otišla na "Farmu". Tada se pojavio Sale ovde, na vratima njenog doma, s kilo rakije, verovatno iz Leskovca. Pokucao je na vrata i rekao: "Ja sam vaš zet, došao sam da zajedno gledamo 'Farmu'." Njeni su odmah bili oduševljeni njime, a dobro se sećam da je Jovanin tata pričao kako je rakija bila odlična. Bili su divan par, ali, eto, odrasli su, pa shvatili da nisu jedno za drugo. Ona je posle razvoda neko vreme živela ovde - priča nam starija gospođa kroz osmeh.

Autor: R.L.