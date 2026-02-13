AKTUELNO

Domaći

JEDINA MOJA... Ilda Šaulić se obratila majci najnežnijim rečima, za Gocu je danas POSEBAN DAN! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/ildasaulic ||

Emotivna poruka.

Udovica Šabana Šaulića, Gordana Šaulić oduvek neguje poseban, nežan odnos sa svojom decom, pun razumevanja i podrške, pa je takav odnos rezultirao velikom ljubavlju koju je i na današnji dan njena ćerka Ilda ispoljila putem svog Instagrama.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Naime, Ilda se oglasila na društvenim mrežama i podelila sliku sa svojom majkom, te joj čestitala rođendan.

- Srećan rođendan, jedina moja - napisala je pevačica uz fotografiju sa Gocom iz kafića.

Foto: Instagram.com/ildasaulic

Ona je nedavno istakla kako sa majkom ima sjajan odnos i kako nikada ništa ne može da joj zameri.

- Goca menja raspoloženja. Zove me na telefon smorenim glasom, ja malo splasnem, a onda posle 10 minuta, opet zove raspoložena i kaže "Ajde da pijemo kafu". Ali jedna je majka, ništa ne mogu da joj zamerim. Ista sam kao ona, samo nisam smaračica. Na tatu sam mirna kao bubica, staložena, on je bio blage naravi - navela je Ilda nedavno.

Autor: R.L.

#Goca Šaulić

#Ilda Šaulić

POVEZANE VESTI

Domaći

Matora slomljena od bola: Emotivnim rečima se obratila pokojnoj majci, danas je posebno težak dan za njenu porodicu! (FOTO)

Domaći

NAJTUŽNIJI DAN U GODINI: Goca Božinovska se RASPALA OD TUGE zbog Zorana Šijana! (FOTO)

Domaći

Slavlje u domu Nataše Bekvalac: Razlog je veoma poseban (FOTO)

Domaći

ZASLUŽUJEMO VIŠE OD ONOGA ŠTO NAM SE DEŠAVA: Udovica Marinka Rokvića emotivnom porukom dirnula sve

Domaći

POSEBAN DAN U DOMU NIKOLE ROKVIĆA: Bojana se javno obratila njoj: Tri godine te gledam i ne mogu da skinem pogled

Domaći

Moja voljena tetka otišla kod svog brata: Ilda Šaulić se potresnim rečima oprostila od Šabanove sestre (FOTO)