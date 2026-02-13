JEDINA MOJA... Ilda Šaulić se obratila majci najnežnijim rečima, za Gocu je danas POSEBAN DAN! (FOTO)

Emotivna poruka.

Udovica Šabana Šaulića, Gordana Šaulić oduvek neguje poseban, nežan odnos sa svojom decom, pun razumevanja i podrške, pa je takav odnos rezultirao velikom ljubavlju koju je i na današnji dan njena ćerka Ilda ispoljila putem svog Instagrama.

Naime, Ilda se oglasila na društvenim mrežama i podelila sliku sa svojom majkom, te joj čestitala rođendan.

- Srećan rođendan, jedina moja - napisala je pevačica uz fotografiju sa Gocom iz kafića.

Ona je nedavno istakla kako sa majkom ima sjajan odnos i kako nikada ništa ne može da joj zameri.

- Goca menja raspoloženja. Zove me na telefon smorenim glasom, ja malo splasnem, a onda posle 10 minuta, opet zove raspoložena i kaže "Ajde da pijemo kafu". Ali jedna je majka, ništa ne mogu da joj zamerim. Ista sam kao ona, samo nisam smaračica. Na tatu sam mirna kao bubica, staložena, on je bio blage naravi - navela je Ilda nedavno.

