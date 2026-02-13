Naša pevačica se nedavno razvela, a sad otkrila sa kim će provesti Dan zaljubljenih: Snimala se u leopard spavaćici bez brushaltera (VIDEO)

Pevačica Vanja Mijatović nedavno je stavila tačku na svoj brak, a sada je otkriveno i kako planira da provede Dan zaljubljenih.

Iako je iza nje period ispunjen emotivnim izazovima, pevačica Vanja Mijatović je odlučila da u ovu godinu uđe sa osmehom. Vanja se oglasila na društvenim mrežama u susret Danu zaljubljenih i otkrila da će ovaj datum, rezervisan za romantiku, provesti u najboljem mogućem društvu - sopstvenom.

Ona je objavila video snimak na kojem se veseli, uz šaljiv opis koji jasno stavlja do znanja njen trenutni emotivni status.

– Pogodite ko će da provede Dan zaljubljenih singl? – upitala je raspoložena pevačica, a potom na engleskom jeziku odgovorila samoj sebi:

– Me, myself and I (Ja, moja malenkost i lično ja).

https://www.instagram.com/reel/DUhEIOTCGx5/?utm_source=ig_web_copy_link

"Bilo je lepih i malo manje lepih trenutaka"

Podsetimo, Vanja je priznala da je uspela da preboli emotivni krah nakon razvoda. Iako je period iza nje bio težak, ona ističe da je iz svega izvukla važne lekcije koje su je dodatno ojačale.

– Bilo je turbulentno. Bilo je lepih i malo manje lepih trenutaka, ali vrlo poučno – izjavila je Vanja nedavno za "Grand", osvrnuvši se na prethodni period.

Za svadbu dali 30.000 evra, pa usledio krah

Inače, nedavno je Vanja Mijatović progovorila je o razvodu koji se desio nakon dve i po godine braka. Njih dvoje su pre dve i po godine napravili proslavu u jednom prestižnom beogradskom restoranu, a svadba je koštala oko 30.000 evra.

Luda žurka trajla do ranih jutarnjih časova. Cela svadba odisala je luksuzom, a na proslavi je bilo više od 300 zvanica, među kojima se našao veliki broj Vanjinih prijatelja sa estrade.

Autor: Pink.rs