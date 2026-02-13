AKTUELNO

MILICA TODOROVIĆ SE OGLASILA NAKON TUŽNE VESTI: Pevačica uputila reči podrške Gogi Sekulić (FOTO)

Pevačica Goga Sekulić podelila je sa javnošću tužne vesti da je njena majka Nada preminula, a među prvim je podršku u teškim trenucima pružila Milica Todorović.

Goga Sekulić se oko ponoći oglasila na društvenim mrežama uz zajedničku fotografiju sa majkom, te otkrila da je preminula.

- Majko... Ne... Ne mogu to podneti i ne želim verovati - napisala je pevačica uz sliku.

Milica Todorović reagovala

Ispod objave odmah su počele da pristižu poruke podrške i saučešća od njenih pratilaca i kolega sa estrade. Među prvima se javila pevačica Milica Todorović, koja je uputila reči utehe.

- Moje saučešće... - napisala je Milica, uz emotikone koji simbolizuju molitvu i tugu.

Pored Milice, poruke podrške u ovim teškim trenucima uputile su i Aleksandra Mladenović, Tina Ivanović, Jovana Tipšin, Rada Manojlović i Ivana Šašić.

