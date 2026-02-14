SOFRA SE RASPLAKAO ZBOG SUPRUGE KOSANE: Ovo je jako emotivno, evo i suze, ne mogu da verujem...

Poznati harmonikaš Aleksandar Sofronijević je otvorio dušu o svojoj izabranici Kosani i prinovi koju očekuju, a u jednom trenutku su ga savladale emocije pa je i zaplakao.

Aleksandar Sofronijević nije krio koliko mu znači podrška i ljubav koju dobija od svoje partnerke, ističući da njihov odnos smatra Božijim darom.

– Kosana Sofronijević je blagoslov u mom životu, jer njena ljubav je takva da sam vrlo brzo osetio kao da živi za mene, ovo je jako emotivno, suza jedna ne mogu da verujem... – rekao je Aleksandar Sofronijević i rasplakao se u emisiji.

On je dodao da u njihovom domu vlada mir i harmonija.

– Ja osećam ljubav i jedno poštovanje, i znam da je to od Boga jer sam se ja molio Bogu da mi pošalje takvu osobu. Ja sam presrećan, ja jedva čekam da odem kući. Mi živimo jedan život koji je toliko opušten, i miran i uživamo jedno u drugom – ispričao je harmonikaš.

"Stiže nam ćerkica"

Aleksandar je sa posebnim oduševljenjem govorio o ulozi oca koja ga uskoro očekuje, otkrivši i pol bebe.

– A ovaj blagoslov što ćemo postati roditelji, što nam stiže ćerkica, to je nešto neverovatno. Kad sam čuo prve otkucaje srca, kao da je gospod Bog sišao sa neba i pomazio me po glavi. Presrećan sam, jedva čekam da budem u toj ulozi, znam da ću biti odličan tata – zaključio je Sofronijević.

"Našli smo ime za ćerku"

Inače, nedavno je za "Blic", otkrio da su spremili ime za bebu.

- Kosana se žena ne čuje, super je trudnica. Odlično nosi, spava tri puta dnevno. Trudim se da udovoljavam, trčim u pekaru jer znam da voli kroasane da doručkuje i volim da joj ugodim da joj bude lepo i to je najmanje što mogu da učinim za nju. Ključna stvar u odnosu je da verujemo jedno drugom, da nema bolesne ljubomore koja se krije u mnogim odnosima i mi imamo iskrenu i poštenu relaciju i o svemu uvek pričamo. Ključ odnosa je da uvek sve kažeš – kaže on i otkriva da je ime za bebu već spremno.

- Mnogo smo imena čitali, to su hiljade imena. Kada su bili dečaci u pitanju bili smo za ime Mihajlo ili Marko, a za devojčicu Anđela ili Lena, stvarno svašta. Mnogo ima imena, negde smo se sada našli i mi se dogovaramo oko svega, ali mislim da smo našli ime.

Autor: M.K.