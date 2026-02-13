DESILO JOJ SE ONO ŠTO JE ŽELELA! Dejan Matić progovorio o Milici Todorović koja je u centru skandala: Neću da joj kvarim sreću...

Pevač Dejan Matić oglasio se povodom vesti da se njegova koleginica i prijateljica Milica Todorović ostvarila u ulozi majke. Iako javnost bruji o kontroverzama vezanim za oca deteta, Matić je imao jasnu poruku.
Pevač Dejan Matić nije krio sreću zbog radosnih vesti u životu Milice Todorović, za koju ističe da mu je izuzetno bliska, te da je smatra članom porodice.
– Milica je moj veliki brat i sestra i sve na svetu, ja je podržavam u svakom smislu te reči – izjavio je Dejan Matić i dodao:
– Desilo joj se ono što je najviše želela, ostvarila se kao majka, rodio se dečak – dodao je on.
Nije želeo o skandalu
Iako se pevačica našla u centru skandala zbog navoda da je u vezi sa oženjenim čovekom sa kojim je dobila dete, Matić je odbio da ulazi u detalje.
– Zaista ne bih da joj kvarim to zadovoljstvo i sreću – kratko je poručio pevač.
Inače, mnoge kolege sa estrade komentarišu situaciju u kojoj se našla Milica Todorović nakon što se saznalo da je dobila dete sa oženjenim čovekom.
Autor: M.K.