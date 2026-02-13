AKTUELNO

VODITELJKA PINKA SE USELILA U LUKS STAN: Opremila ga po poslednjoj modi, pa pokazala kako izgleda: Mnogi nisu verovali, a sad sedim u novom domu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Voditeljka Pinka Tijana Stoisavljević pohvalila se da je kupila stan u kojem je krenula polako da se useljava, a kako je navela nameštaj je ručno pravljen po njenom ukusu.

Tijana Stoisavljević u braku je sa fudbalerom Mihailom Milutinovićem,a njih dvoje su se sada uselili u nov dom. Voditeljka je na Instagramu podelila fotografije i nije krila oduševljenje zbog toga što će sada uživati u novom prostoru.

Foto: Instagram.com

- Novi dom. Nove uspomene. Nov početak. Iza nas su milje, kilometri, godine duge k’o Dunav. Verovali nisu, al' smo mi još uvek tu… - započela je Tijana Stoisavljević i dodala:

- I dok sve polako poprima svoj oblik, sela sam baš ovde, na omiljeno mesto u celom stanu. Kod ovog stola (teškog jedno 200 kg) koji je napravljen onako kako sam ga zamišljala, a i lepše od toga - navela je voditeljka.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

