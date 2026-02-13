MINA PROFITIRALA ZBOG VEZE SA KASPEROM: Nakon što je otišao u Ameriku, pevačica počela da zarađuje ogroman novac

Pevačica Mina Kostić uživa u jednom od najlepših perioda svog života. Nakon spektakularne veridbe sa Maneom Ćuruvijom Kasperom, njen ljubavni život dospeo je u centar pažnje, ali se čini da je ova veza donela i neverovatan uspeh na poslovnom planu.

Otkako je obelodanjeno da će upravo njen verenik preuzeti brigu o njenoj karijeri, Minini angažmani su drastično porasli. Kako navode izvori bliski pevačici, ona trenutno radi punom parom i gotovo da nema slobodan dan.

"Prebukirana je za veselja"

Ključna promena dogodila se kada je Kasper preuzeo ulogu njenog menadžera. Od tog trenutka, pevačica nastupa gotovo svakodnevno, a interesovanje publike i organizatora proslava je ogromno.

– Mina je prebukirana za veselja, to su najčešće svadbe, krštenja i 18. rođendani. Nakon što je Kasper uzeo stvar u svoje ruke i pobrinuo se da bude njen menadžer, ona skoro svakodnevno nastupa i radi na novim pesmama – otkriva dobro obavešteni izvor.

Čini se da je upravo njihova ljubavna priča dodatno zaintrigirala javnost, zbog čega je Mina Kostić postala još traženija na terenu.

Kasper vodi posao iz Amerike

Iako fizički nisu trenutno zajedno, to ne ometa njihovu poslovnu saradnju. Naime, Kasper se trenutno nalazi u Americi, ali uprkos udaljenosti, on uspešno rukovodi Mininom karijerom i, kako se navodi, "drži sve konce u rukama". Inače, nedavno su isplivale informacije da Kasper u Americi živi u sobi od 12 kvadrata.

Autor: M.K.