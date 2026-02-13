OTKRIVAMO! Ceca Arkanovoj bivšoj ženi Nataliji poklonila vilu od dva miliona evra, od koje ona 'debelo' profitira: Ovo je ISTINA o raskošnoj kući

Kako saznajemo, muzička zvezda poklonila je Nataliji Martinović 1997. godine vilu na Dedinju, koja se prethodno vodila na njenu sestru Lidiju Ocokoljić, tada Veličković.

Natalija Martinović, bivša supruga pokojnog Željka Ražnatovića Arkana, raskošnu kuću na Dedinju mesečno izdaje mladim fudbalerima jednog poznatog kluba za neverovatnih 7.000 evra, o čemu su mediji već pisali pre godinu dana.

Ova luksuzna nekretnina nalazi se u blizini Marakane i na stotinak metara od vile u ulici Ljutice Bogdana u kojoj sad živi Arkanova udovica, muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović s porodicom.

Kako saznajemo, vila na kojoj dugi niz godina Natalija debelo profitira, prethodno je bila u Cecinom vlasništvu, tačnije ona ju je kupila i poklonila najpre sestri Lidiji.

Kako smo dalje saznali, vilu je Ceca kupila dok je bila u braku sa Arkanom, ali je njemu za ljubav poklonila Nataliji i deci. Naša ekipa uverila se uvidom u dokumentaciju da je raskošna kuća, o kojoj godinama bruje svi, 15. novembra 1997. godine prešla sa Lidije na Nataliju, a to je bio Cecin poklon Arkanovoj ženi i njenoj deci, kako bi živeli blizu oca.

- Istina je da se kuća prodavala neko vreme za dva miliona evra, ali je onda Natalija ipak rešila da je izda, i to za 7.000 evra mesečno. Kako se i pisalo po medijima, tu vilu godinama je iznajmljivao Vuk Jeremić, nekadašnji ministar spoljnih poslova i politilčar. Ono što malo ljudi zna jeste da je Ceca davno, pre nego što je upoznala Arkana, kupila tu vilu na Dedinju i prepisala je na sestrino ime. Kada se preselila kod Arkana,ona je odlučila da učini dobro delo i da prepiše kuću na Natalijino ime, to je bilo '97 godine. Cecina želja je bila da Natalija sa decom živi tu, kako bi i njena deca bila blizu oca - otkrio je za Pink.rs dobro obavešten izvor.

Inače, vila ima ukupno 408 kvadratnih metara. Izgrađena je na placu od 15 ari. Sastoji se od četiri etaže: suterena - tehničkog dela, toaleta, soba za treninge, garaže i prizemlja, prostrane dnevne sobe, kuhinje, verande i velike terase. Na prvom spratu se nalazi pet spavaćih soba (svaka ima svoje kupatilo), dok je u potkrovlju još toliko spavaćih soba i dva kupatila. Kuća poseduje i četiri ulaza, što je čini jako funkcionalnom i vrednom.

Autor: M. K.