BILA SAM NEMOĆNA! Maja Marijana pre 15 dana počela da hoda bez štaka: Nisam mogla ništa bez pomoći drugih

Maja Marijana operisala je nogu i sada redovno odlazi na terapije u Banju Selters.

Pevačica Maja Marijana nedavno je polomila skočni zglob zbog čega je morala da ide na hitnu operaciju noge. Ona je nosila štake, a sada priča kako je izgledao oporavak i šta joj je bilo najteže. Maja Marijana operisana je na Institutu za ortopediju "Banjica", a sada kaže da se oseća mnogo bolje.

- Evo sve je bolje i bolje. Otarasila sam se štaka pre 15 dana i sad i dalje idem na terapije. Svakog dana sam u Banji Selters. Konačno mogu da vozim, što mi je jako bitno, ali imam još dve, tri nedelje terapija, tada ću moći normalnije da hodam - rekla je Maja Marijana.

Maja se operisala pre četiri meseca i kaže da je početak oporavka za nju bio katastrofalan.

- Pa meni je bilo u principu prvih mesec dana katastrofa, jer sam bila jako nemoćna. Nisam mogla bez pomoći drugih ništa da radim, ali kako je vreme prolazilo sve je bilo bolje i bolje. Posebno kada sam otišla na rehabilitaciju u Banju Selters. Tamo sam sklonila prvo jednu, a onda i drugu štaku. Inače je bilo u početku nemoguće da sedim, čim bih spustila nogu odmah bi mi otekla - otkrila je pevačica.

Kako je rekla, vreme prikovana za krevet provodila je uglavnom gledajući serije i filmove.

-Bavila sam se raznim stvarima. Na primer gledala sam Netflix, dolazile su mi drugarice. Kada je otok spao počela sam da pravim svoj nakit - rekla je pevačica.

Autor: M.K.