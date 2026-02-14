NA POČETKU ZARAĐIVALA 20 EVRA, A ONDA POSTALA KRALJICA BAKŠIŠA: Sara Reljić otkrila istinu o svojim počecima

Pevačica Sara Reljić otvoreno govori o tome kako je zamišljala da će uvek biti pevačica koja peva zabavnu muziku, ali joj je jedan trenutak tokom nastupa skroz promenio sudbinu.

Sara Reljić priseća se da su njene svirke na početku bile baš slabo plaćene.

- Krenula sam da pevam u nekom pop-rok bendu i imala sam pogođenu svirku. Sećam se da sam bila toliko umorna da nisam znala gde se nalazim, a taj dan sam za svirku zaradila 20 evra - rekla je Sara i dodala:

- Sećam se, došao je jedan čovek,valjda mu se rodilo dete i pita me da li može "Bekrija". Dao mi je za tu pesmu 50 evra, ja sam igrom slučaja znala da je otpevam. Tada sam bila u fazonu da ću da probam malo da pevam i za novac,a ne samo za ljubav. Jer tada sam za jednu pesmu zaradila mnogo više nego za celu svirku od tri sata - otkrila je ona u podkastu Zmajcast i navela da je to bio trenutak kada je znala čime će se dalje baviti.

- Htela sam nešto i tati da se inatim i da donesem mnogo para, a to je bio trenutak kada sam krenula totalno u estradu. Brat mi je tada zarađivao od tetovaža, ja sam htela da mu pariram u plati i tako je sve bilo - otkrila je Sara.

Doživela neprijatnost na nastupu

Podsetimo, Sara je nedavno otkrila blam koji joj se dogodio na jednom nastupu.

- Pevam ja i lik iz publike mi pokazuje na grudi. Ja mu kažem: "Sram te bilo", on nastavlja, ja mu na mikrofon viknem: "Jesi realan, sram te bilo!" - rekla je Sara u emisiji "Amidži šou" i dodala:

- On meni prilazi i kaže: "Ispala ti s**a". On je čovek meni hteo da pomogne, a ja sam pola sata pevala tako sa tom ispadnutom... atrakcijom, ali Bože moj. Hvala Bogu nije bilo nikog da snimi. Ne znam kako se to desilo.

Inače, ona je pričala i kako ju je momak prevario sa muškarcem, a detaljno je pred našim kamerama pričala o celoj situaciji.

Autor: M.K.