IMAM CIROZU JETRE! Pevač kaže da je lošeg zdravlja nakon što se godinama opijao: Jedva hodam...

Popularni hrvatski pevač Alen Vitasović godinama je na javnoj sceni, a pored karijere govorio je često i o privatnom životu. Svaki intervju sa njim morao je da sadrži i deo o borbi sa alkoholom, o kojem je on otvoreno govorio.

Alen Vitasović je rekao da se povlači sa javne scene, a pre nekoliko dana je povukao tu odluku tvrdeći da ne zna ništa drugo da radi i da želi da umre na sceni. Ta konstatacija je zaparala uši prisutnima, pa su ga pitali za zdravlje.

- Ja sam jako loše sa zdravljem. Imam neurotične probleme, jedva hodam, noge me jako bole. Imam cirozu jetre, nakon dugogodišnjeg ispijanja alkohola. Imam trenutno čak možda i upalu pluća, možda još nešto gore i još par stvari bi se moglo nabrojati - rekao je i dodao:

"Imam svoga doktora, doktoricu, imam sad neke godine, moram se držati. Ne drogiram se, ponekad popijem neko pivo, ali više ne kao pre kad sam bio mlad'', otvoreno je rekao Alen za In Magazin.

"Alkohol mi je uništio život"

Alen otvoreno govori i o borbi sa alkoholom, svestan da je to bio najteži period njegovog života.

- Meni je samo žao zbog tih perioda alkoholizma, da sam možda neki put nenamerno povredio neke veoma meni drage ljude, a i sebe. Meni je to jako mučno sad da pričam o tome jer mi je alkohol uništio pola života i još ga uništava u neku ruku. Zbog toga sam puno stvari propustio, izgubio i trebalo je da dam više nekim ljudima koji su to zaslužili - rekao je Alen.

Alen se pre nekoliko godina oženio 25 godina mlađom Eleonorom i dok je ljubav cvetala, odjednom je i tu otkrio loše vesti, razišli su se.

- Neće biti pomirenja, nismo se ni posvađali daleko od toga, nego žao mi je opet. Eleonora je bila stvarno meni dobra žena, spasila mi par puta čak i život - otkriva on za In Magazin i kaže da je optimističan da će ponovo naći ljubav.

