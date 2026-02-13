UMRLA LJILJANA PAVIĆ! Supruga Siniše Pavića preminula, Žarko Jokanović se oprostio: Sada, u nekoj zvezdanoj Topolskoj 18, smišljajte nove priče!

Tuga!

Umrla Ljiljana Pavić. Poznata scenaristkinja i supruga poznatog scenariste Siniše Pavića preminula je u 91. godini života. Od njen se emotivnim rečima oprostio Žarko Jokanović.

- Danas nas je napustila naša Ljiilja Pavić. Scenaristkinja koja je sa svojim suprugom Sinišom Pavićem napisala najlepše i najvoljenije srpske serije, upisane u trajno kulturno dobro ove zemlje. I nežna i suptilna pesnikinja, koja je za te serije napisala najlepše balade, koje im daju dušu. naša neponovljiva Ljilja... Hvala vam za predivno prijateljstvo, ljubav i dobrotu koji ste nam darivali... sada, u nekim novim prostranstvima, sa vašim Sinišom, u nekoj zvezdanoj topolskoj 18, smišljajte nove priče i pišite nove pesme... a mi ćemo se sećati, tugovati i voleti vas. zauvek... Vaš Žarko.

Autor: Nikola Žugić