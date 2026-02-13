Posle operacije nosa Nina Đogani neprepoznatljiva! Anabelina naslednica skinula zavoje i šokirala sve izgledom (FOTO)

Ćerka pevačice Anabele Atijas, mlada influenserka Nina Đogani aktivna je na društvenim mrežama i privlači pažnju javnosti.

Nedavno je Nina odlučila da se podvrgne estetskoj operaciji nosa pa je zbog toga otputovala u Tursku. Nakon što je skinula zavoje, Nina je sa pratiocima podelila prve utiske i kako izgleda sada.

Anabelina naslednica nije krila emocije:

- Tako sam srećna - napisala je kratko, ali dovoljno da se vidi koliko je zadovoljna rezultatom, a mnogi su komentarisali da ne liči na sebe.

Inače, o Nini je pričao nedavno za medije i njen otac Gagi Đogani, koji je naslednicu hvalio u svakom smislu.

- Nina ima talenat, ume da peva, da igra, mi smo bili tu da je podržimo. Sve sportove je probala, ali se nije našla. Pustili smo da sebe pronađe u nečemu. Ozbiljno trenira u teretani - rekao nam je denser jednom prilikom za medije.

Ćerka pevačice Anabele Atijas inače, radi u fitnes centru pevačice Mije Borisavljević.

Autor: Nikola Žugić