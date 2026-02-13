AKTUELNO

Domaći

Posle operacije nosa Nina Đogani neprepoznatljiva! Anabelina naslednica skinula zavoje i šokirala sve izgledom (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs, Foto: Instagram.com ||

Ćerka pevačice Anabele Atijas, mlada influenserka Nina Đogani aktivna je na društvenim mrežama i privlači pažnju javnosti.

Nedavno je Nina odlučila da se podvrgne estetskoj operaciji nosa pa je zbog toga otputovala u Tursku. Nakon što je skinula zavoje, Nina je sa pratiocima podelila prve utiske i kako izgleda sada.

Anabelina naslednica nije krila emocije:

- Tako sam srećna - napisala je kratko, ali dovoljno da se vidi koliko je zadovoljna rezultatom, a mnogi su komentarisali da ne liči na sebe.

Foto: Instagram.com

Inače, o Nini je pričao nedavno za medije i njen otac Gagi Đogani, koji je naslednicu hvalio u svakom smislu.

- Nina ima talenat, ume da peva, da igra, mi smo bili tu da je podržimo. Sve sportove je probala, ali se nije našla. Pustili smo da sebe pronađe u nečemu. Ozbiljno trenira u teretani - rekao nam je denser jednom prilikom za medije.

Ćerka pevačice Anabele Atijas inače, radi u fitnes centru pevačice Mije Borisavljević.

Autor: Nikola Žugić

#Nina Djogani posle operacije nosa

#Nina Đogani

#Nina Đogani posle operacije nosa

#operacija nosa

#skinula zavoje

#ćerka Anabele Atijas

POVEZANE VESTI

Domaći

NINA ĐOGANI POKAZALA NOVI NOS NAKON OPERACIJE U TURSKOJ: Otečena, ali mogu da jedem napokon! (FOTO)

Domaći

Operisana Nina Đogani: Ćerka Anabele i Gagija se oglasila iz bolničke postelje (FOTO)

Domaći

OTKRIVENO U KAKVOM JE STANJU NINA ĐOGANI! Ovo su detalji saobraćajne nezgode: Slaviću kao drugi rođendan!

Domaći

NINA ĐOGANI SA DEČKOM NA INFUZIJI: On nosi nanogicu i ima ograničeno kretanje, nakon što je izašao iz zatvora ne razdvajaju se (FOTO)

Domaći

NINA ĐOGANI IMALA SAOBRAĆAJKU! Zadobila povrede kičme, hitno je zbrinuli, Anabela dotrčala u Urgentni centar!

Domaći

Ne razdvajaju se nakon izlaska iz zatvora: Nina Đogani u zagrljaju dečka koji nosi nanogicu, priredio joj romantično iznenađenje