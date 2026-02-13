Vole se godinama u vili od četiri miliona evra: Naša pevačica zbog ovog moćnika spakovala kofere i otišla na kraj sveta, a danas joj je on najveći oslonac

Muž Vere Matović, harmonikaš Ratomir Raća Matović u stopu je prati kroz život!

Pevačica Vera Matović pored zavidne karijere može se pohvaliti i jednim od najstabilnijih brakova na domaćoj javnoj sceni. Verin suprug, harmonikaš Ratomir Raća Matović u stopu je prati kroz život, a deca kao kruna ljubavi samo su upotpunila ovu sreću. Kako se rodila ljubav među njima, pevačica je otkrila jednom prilikom:

- Nas harmonikaši traže, njima treba pevačica. I mene je moj harmonikaš našao - ispričala je Vera svojevremeno ističući da je ona u to vreme nastupala sa svojim bratom.

- Moj brat i ja smo radili i on je došao u našu grupu. Naravno, brat i sestra su imali svoj bakšiš. Tada sam bila Ostojić. Pošto je bila to jedna kuća, on je nosio kući taj bakšiš. I tada je moj sadašnji muž pitao mog brata zašto meni ne da pola bakšiša da kupim haljine, cipele, čarape... Od tada je moj brat počeo meni da daje deo bakšiša.

Najveća podrška

Muž Vere Matović, kako je jednom prilikom ona istakla, njena je podrška i najveći životni oslonac, a na svoju decu izuzetno je ponosna:

- Nisam ja verovala da ću se udati za njega, ali kroz to druženje mi se svideo. On je moj najveći životni oslonac, nema drugog. Ja sam u trećem mesecu trudnoće otišla u Australiju. Kada si sa osobom koju voliš, ništa nije teško. Plašili smo se za decu, morala sam da idem da radim po Nemačkoj za vreme bombardovanja. Rekla sam ''Kupi decu i slike i u Čačak'', kad i tamo isto. Tada je on prekinuo da ne ide sa mnom, bilo mi je jako teško kad smo bili razdvojeni - rekla je, ističući da su deca tada najviše patila.

Živi u vili na Dedinju

Podsetimo, Vera Matović živi u vili na Dedinju za koju se priča da vredi oko četiri miliona evra.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

To je zapravo jedna od najskupljih vila na estradi, a folkerka nikad ne objavljuje detalje svog doma. Za nju i supruga kažu da su suvi bogataši i da imaju veliki broj umetnina. Pevačicu, kako je priznala jednom prilikom, mnogo pogađaju negativni komentari zbog njene imovine.

- Mnogo me boli jer ja ne ulazim ni u čiji džep. Jako mi je žao jer su oni svi mogli da imaju sve isto kao i ja. Nemoj da me kritikuju, a čujem komentare. Tuga me hvata kad čujem kako Vera ima sve to. Oni su svi imali iste mogućnosti kao ja, a gde su? Isto su mogli da urade kao i ja. Razmišljala sam da me ne pita starost gde mi je mladost bila. Doživela sam lepe godine gde mogu sebi da priuštim i da mogu da radim, a mogu i da ne radim - iskreno je rekla Matovićeva jednom prilikom za medije.

Autor: Nikola Žugić