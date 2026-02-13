Nije moguće nastupati u ovakvom stanju... Pevačica danima prolazi kroz agoniju, bila i u bolnici, a sad donela odluku

Zdravstveno stanje Marine Visković poslednjih dana zabrinulo je njene fanove, nakon što je pevačica otvoreno govorila o bolovima koje trpi i problemima sa rukom.

Marina Visković je već neko vreme javno isticala da oseća jake bolove u telu, kao i da ne oseća celu ruku, zbog čega je potražila stručnu pomoć. Sada se pevačica ponovo oglasila i donela važnu odluku:

– Sinoć nam je bilo prelepo, ali ja moram poslušati svoje telo i uzeti predah. Nije moguće nastupati u ovakvom stanju. Družimo se krajem meseca, nadam se – napisala je Marina.

Njena poruka izazvala je brojne reakcije podrške, a fanovi su joj poručili da je zdravlje na prvom mestu i da će je sačekati kada bude spremna da se vrati na scenu.

Trpela ogromne bolove

Ekipa "Blica" pre dva dana srela je Marinu Visković na aerodromu, nakon što se vratila sa nastupa koji joj je bio zakazan prethodnog vikenda.

- Ja sam stvarno neko ko ne kuka i može da trpi i bol i sve, ali ovo što sam ova dva dana radila, i nastupala pod ovim bolovima ja bih sada sama sebi čestitala. Stvarno ne znam u čemu je problem, išla sam na sve terapije i kod svih mogućih doktora ovih dana, videćemo. Sutra ujutru imam zakazano, nadam se da će neko nešto da uradi, ne osećam celu ovu ruku, stranu. Da baš se čudim s obzirom da nikada nisam imala povredu treniram i radim s težinama, nekad se ono blago ušinem , ali ovo je toliki bol konstantan koji ne prolazi, ja sam cela mokra ovo je strašno. Da sam znala da će biti ovako otkazala bih nastupe.

