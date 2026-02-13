AKTUELNO

Domaći

Nije moguće nastupati u ovakvom stanju... Pevačica danima prolazi kroz agoniju, bila i u bolnici, a sad donela odluku

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Zdravstveno stanje Marine Visković poslednjih dana zabrinulo je njene fanove, nakon što je pevačica otvoreno govorila o bolovima koje trpi i problemima sa rukom.

Marina Visković je već neko vreme javno isticala da oseća jake bolove u telu, kao i da ne oseća celu ruku, zbog čega je potražila stručnu pomoć. Sada se pevačica ponovo oglasila i donela važnu odluku:

– Sinoć nam je bilo prelepo, ali ja moram poslušati svoje telo i uzeti predah. Nije moguće nastupati u ovakvom stanju. Družimo se krajem meseca, nadam se – napisala je Marina.

Njena poruka izazvala je brojne reakcije podrške, a fanovi su joj poručili da je zdravlje na prvom mestu i da će je sačekati kada bude spremna da se vrati na scenu.

Foto: Instagram.com

Trpela ogromne bolove

Ekipa "Blica" pre dva dana srela je Marinu Visković na aerodromu, nakon što se vratila sa nastupa koji joj je bio zakazan prethodnog vikenda.

- Ja sam stvarno neko ko ne kuka i može da trpi i bol i sve, ali ovo što sam ova dva dana radila, i nastupala pod ovim bolovima ja bih sada sama sebi čestitala. Stvarno ne znam u čemu je problem, išla sam na sve terapije i kod svih mogućih doktora ovih dana, videćemo. Sutra ujutru imam zakazano, nadam se da će neko nešto da uradi, ne osećam celu ovu ruku, stranu. Da baš se čudim s obzirom da nikada nisam imala povredu treniram i radim s težinama, nekad se ono blago ušinem , ali ovo je toliki bol konstantan koji ne prolazi, ja sam cela mokra ovo je strašno. Da sam znala da će biti ovako otkazala bih nastupe.

Autor: Nikola Žugić

#Marina Visković

#Odluka

#Zdravlje

#fanovi

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Marina Visković provela sata u bolnici: Pevačica trpi nesnosne bolove

Domaći

NE OSEĆAM CELU RUKU, IŠLA SAM KOD SVIH MOGUĆIH DOKTORA: Marina Visković otkrila kroz kakvu agoniju prolazi

Domaći

CECA O PLANOVIMA DA POSETI VELJKA U RUSIJI! Pevačica otkrila kako se snašao u drugoj zemlji: Tamo je hladno, ali se ne žali

Domaći

Jelena Rozga u lošem stanju! Ozbiljno joj NARUŠENO zdravlje: Otkrila šta je koštalo svega!

Domaći

Vesna Zmijanac je nevinost izgubila kao maloletna, i to sa profesorom: Pevačica ogolila dušu o najdubljoj intimi

Domaći

BILO JE TUČA, LETELI SU TANJIRI: Milica Jokić otkrila tamnu stranu estrade, pa progovorila o stanu koji je pazarila i raskidu s Lukom Dačićem, ne krij