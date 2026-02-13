TRAČICAMA PREKRILA SILIKONE Skinula se žena našeg pevača: Muškarci lude za fatalnom brinetom (FOTO)

Supruga pevača Peđe Jovanovića, Ana Jovanović, u poslednje vreme privlači veliku pažnju javnosti.

Putovanja su njena velika pasija, a sada se oglasila sa egzotične destinacije. Ana često putuje i na društvenim mrežama mahom deli fotografije sa različitih delova sveta. Ovoga puta, otišla je u toplije krajeve gde je pokazala kako uživa na plaži.

Potom je podelila sliku iz hotelske sobe, a u sklopu smeštaja ima i bazen kraj kojeg je odmarala.

Međutim, najviše reakcija je izazvala selfijem u kupaćem kostimu. Ovoga puta je odabrala minijaturni beli model koji nije isticao samo njeno vitko telo već i silikone. Ana je pokazala zategnute noge i skroz ravan stomak, a komentari su se nizali.

Ana važi za jednu od najzgodnijih žena naših pevača, a mnogi se pitaju kako joj uspeva da održi figuru nakon tri porođaja.

Autor: Nikola Žugić