AKTUELNO

Domaći

TRAČICAMA PREKRILA SILIKONE Skinula se žena našeg pevača: Muškarci lude za fatalnom brinetom (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Supruga pevača Peđe Jovanovića, Ana Jovanović, u poslednje vreme privlači veliku pažnju javnosti.

Putovanja su njena velika pasija, a sada se oglasila sa egzotične destinacije. Ana često putuje i na društvenim mrežama mahom deli fotografije sa različitih delova sveta. Ovoga puta, otišla je u toplije krajeve gde je pokazala kako uživa na plaži.

Potom je podelila sliku iz hotelske sobe, a u sklopu smeštaja ima i bazen kraj kojeg je odmarala.

Međutim, najviše reakcija je izazvala selfijem u kupaćem kostimu. Ovoga puta je odabrala minijaturni beli model koji nije isticao samo njeno vitko telo već i silikone. Ana je pokazala zategnute noge i skroz ravan stomak, a komentari su se nizali.

Ana važi za jednu od najzgodnijih žena naših pevača, a mnogi se pitaju kako joj uspeva da održi figuru nakon tri porođaja.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Ana Jovanović

#Bikini

#Peđa Jovanović

#Supruga Peđe Jovanovića

#pevač

#supruga

#vitka linija

POVEZANE VESTI

Domaći

ŽENA NAŠEG PEVAČA O TURBULENTNOM BRAKU, RASTANCIMA I POMIRENJU: Nije poenta sačuvati porodicu i biti nesrećan! Čuda su moguća (FOTO)

Domaći

Jede bez restrikcija, a izgleda savršeno i posle tri porođaja: Supruga našeg pevača otkrila tajnu svoje vitke figure (FOTO)

Domaći

Fatalna brineta (37) ima troje dece sa našim pevačem i TELO BOGINJE: Skinula se, pa napravila pometnju, atributi sevaju (FOTO)

Domaći

Žena našeg popularnog pevača je specijalista ginekologije: Trenira kao Švarceneger i izgleda kao ZMAJ! (FOTO)

Domaći

PEĐA JOVANOVIĆ IMA VAŽAN RAZLOG ZA SLAVLJE! Ana posle pomirenja objavila SREĆNE VESTI, pa se emotivnim rečima obratila supugu! (FOTO)

Domaći

NE MOGU DA DOČEKAM DA SE VRATIM U SRBIJU: Žena poznatog pevača se oglasila iz Afrike i otkrila probleme sa kojima se suočava: MUKA MU JE PRI POMISLI..