Ne mogu da hodam: Jovana Jeremić otkrila šta joj se desilo: Skupljam noge po podu...

Poznata voditeljka Jovana Jeremić podelila je na društvenim mrežama fotke sa treninga, a uz iste je napisala šta joj se desilo.

Jovana je, naime, najavila da su joj "mišići kao tuč teški", pokrenuvši lavinu komentara.

- Večeras joga, sutra strečing (istezanje). Da mi je neko rekao da ću od joge pasti sa nogu, rekla bih da je blesav. Ne mogu da hodam. Skupljala sam sopstvene noge po podu. Misići su kao tuč teški. Totalno druga grupa mišića - napisala je Jovana, uz slike sa treninga.

- Nežno, samo nežno prema sebi, a snažno, parola časa! Vretenasto, volim te! - dodala je voditeljka "Pinka" u objavi na Instagramu.

Jovana otkrila koliko je visoka i teška

Ona je, inače, nedavno na Instagramu podelila svoje mere, pa se pohvalila da nikad nije bila u boljoj formi.

- Merenja kažu - moj najbolji lični rezultat. Bolje telo nije bilo. 163cm, 52.8kg, 19 index. Ja kažem da je ovo samo uvertira za leto. Drago mi je što pozitivno utičem na ljude oko sebe da donesu odluku da promene način ishrane i života. Bez zdravih navika, vitke linije, sporta i zdrave hrane, nema srećnog života. Ne verujte kada pričaju: "Bolje da ljulja, nego da žulja". To su izmislili ljudi koji vole izgovore za svoje greške kako bi se tešili. Kad zaljulja, nikad se više ne odljulja i tad uvek nastane frustracija. Ti si ono što jedeš. Hrana koju unosimo u organizam direktno utiče na raspoloženje i naš učinak tokom dana - napisala je Jovana Jeremić u svom stilu.

Autor: Nikola Žugić