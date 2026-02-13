AKTUELNO

Slavlje u domu Šaulića! Porodica na okupu za stolom, Goca pored sina Mihajla, a tu su joj ćerke, unuci, zet i snaja, evo šta je povod (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

U domu porodice pokojnog pevača Šabana Šaulića danas je posebno veselo!

Njegova supruga Goca slavi 68. rođendan, a tim povodom okupila je najmilije za velikom porodičnom trpezom.

Za stolom su se našli gotovo svi: sin Mihajlo Šaulić, ćerke Ilda Šaulić i Sanela Šaulić, zet, snajka, kao i unuci koji su dodatno ulepšali slavlje. Goca je sedela pored sina Mihajla, a njihovi osmesi govorili su više od reči - porodica na okupu, složna i srećna.

Foto: Instagram.com

Atmosfera je bila ispunjena emocijama, smehom i zdravicama, dok je trpeza bila bogata.

Mihajlo Šaulić ima odgovoran posao i priča tri jezika

Inače, Šaulići su nedavno proslavili i prvi rođendan sinu.

- Srećan rođendan našem Matiji. Hvala ti što si nam ulepšao živote već u prvoj godini. Tetkino srce je tvoje zauvek. Volimo te beskrajno - napisala je Ilda Šaulić.

Podsetimo, sin kralja narodne muzike Šabana Šaulića, Mihajlo, i njegova supruga Marina u skladnom su braku i imaju dvoje dece.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Autor: Nikola Žugić

